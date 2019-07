Ein Mal pro Jahr findet das Wasserrutschen am Dellesberg statt. Eine Riesengaudi.

So kann das also auch aussehen, wenn DLRG und Feuerwehr gemeinsame Sache machen: Ein Mal pro Jahr laden die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und die Jugendfeuerwehr ihre Mitglieder zu einer besonderen Veranstaltung: Wasserrutschen am Dellesberg.

Am Wochenende war es wieder so weit. „Wir haben die Folien für die Bahn und die Feuerwehr sorgt dafür, dass genug Wasser zum Rutschen da ist“, sagt Christian Crüger, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe. 30 Meter misst die Folie für die Rutsche. „Zusätzlich haben wir noch weitere für die Auslaufzone, denn man schießt da schon mit einigem Speed den Hang hinunter.“ Seit 2004 gibt es das Wasserrutschen am Dellesberg bereits, erst wenige Male musste die Gaudi aufgrund schlechten Wetters ausfallen.