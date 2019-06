Sonntag, 9. Juni

Auf Burg Katzenstein finden wieder Ritterturniere und der Mittelaltermarkt statt.

© Foto: Markus Brandhuber

Eine Reise ins Mittelalter kann am Wochenende wieder auf Burg Katzensein unternommen werden. Dann nämlich findet der große Mittelaltermarkt mit den Ritterturnieren statt. Schaukampfgruppen, Lagerleben, Knappenschule, Musik und Händler wird es außerdem auf der Stauferburg bei Dischingen geben.

Alte Motorräder, Autos, vor allem aber Traktoren und Unimogs gibt es am Sonntag noch in Söhnstetten zu sehen: Auf dem Festplatz findet das Treffen der Oldtimerfreunde Steinheim statt. Erwartet werden Besucher und Fahrzeuge aus dem ganzen süddeutschen Raum.

Montag, 10. Juni

Am Pfingstmontag ist Kinderfest in Nattheim.

© Foto: Sabrina Balzer

Am Pfingstmontag stehen die Kinder in Nattheim im Mittelpunkt: Um 12.30 Uhr beginnt das Kinderfest mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Martinskirche. Um 13 Uhr formiert sich dann der Festzug.

Dienstag, 11. Juni

Das Giengener Kinderfest ist wohl das größte und traditionsreichste im Kreis.

© Foto: Oliver Vogel

Nochmals eine Nummer größer ist das Kinderfest in Giengen, das seit jeher als „Nationalfeiertag“ in der Stadt gilt. Um 9 Uhr findet ein gemeinsamer Gottesdienst in der Stadtkirche statt. Um 9.30 Uhr beginnt der Festzug auf den Schießberg.

Freitag, 14. Juni

Im Naturtheater wird schon fleißig für „West Side Story“ geprobt.

© Foto: Christian Thumm

Die moderne Interpretation von „Romeo und Julia“, das Musical „West Side Story“, feiert am Freitag Premiere im Naturtheater. Los geht’s um 20.30 Uhr.

Samstag, 15. Juni

In der Dischinger Arche dreht sich am Samstag alles um den bekanntlich besten Freund des Menschen: Der „Tag des Hundes“ beginnt um 10 Uhr. Um 16 Uhr findet sogar ein Tiersegnungsgottesdienst statt.

Am Samstag und Sonntag findet in Herbrechtingen der Mittelaltermarkt auf dem Klosterhofareal statt: Fechtturniere, Hufeisenwerfen, Kerzenfärben, Seileknüpfen und Haarkränzeflechten wartet auf die Besucher. Handgefertigte Holzschwerter und Waffenschilde können von kleinen und großen Händen bemalt werden.