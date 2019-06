Was in der kommenden Woche wichtig wird und was Sie nicht verpassen sollten: Hier ist unsere Wochenvorschau.

Sonntag, 2. Juni

Um 9 Uhr fällt der Startschuss für den 17. Heidenheimer Sparkassen-Stadtlauf. Los geht’s vor dem Rathaus und dann, je nach gewählter Strecke, durch die Heidenheimer Innenstadt. Einige Straßen werden den Tag über gesperrt sein, die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert.

Beim Welterbetag darf natürlich auch nicht der Archäopark Vogelherd fehlen: Große und kleine Besucher können bei der Steinzeitolympiade ab 11 Uhr ihre Kräfte an verschiedenen Stationen messen. Den Gewinnern winken Preise.

Dienstag, 4. Juni

In der Stadtbibliothek wird aus „Schwarze Reichswehr“ gelesen.

© Foto: Christian Thumm

„Schwarze Reichswehr“ ist ein Kriminalroman, der im Deutschland der Weimarer Republik spielt. Um 19 Uhr wird der Autor Gunnar Kunz daraus in der Stadtbibliothek lesen. In dem Roman wird vor dem Hintergrund eines Mordes gleichzeitig die Entstehung der Weimarer Republik geschildert. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 7. Juni

In der kommenden Woche werden in Sontheim/Brenz wieder die Störche beringt.

© Foto: Laura Strahl

Traditionell eine Gaudi ist mittlerweile die Storchenberingung in Sontheim/Brenz. Um 18 Uhr ist es am Freitag wieder so weit.

Samstag, 8. Juni

Am Pfingswochenende ist wieder Mittelaltermarkt auf Burg Katzenstein - inklusive Ritterturniere.

© Foto: Markus Brandhuber

Eine Reise ins Mittelalter kann am Wochenende wieder auf Burg Katzenstein unternommen werden. Dann nämlich findet wieder der große Mittelaltermarkt mit den Ritterturnieren statt. Schaukampfgruppen, Lagerleben, Knappenschule, Musik und Händler wird es außerdem auf der Stauferburg bei Dischingen geben. Drei Tage lang dauert das große Mittelalter-Fest.