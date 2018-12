Herbrechtingen Was passiert mit der Oskar-Mozer-Halle?

Herbrechtingen / Günter Trittner

Der neue Gemeinderat und der neue Bürgermeister werden über die Zukunft der alten Sporthalle im Bibris entscheiden. Auch wenn Abriss gegen Weiterbetreiben steht, zeichnet sich zumindest eine Interimsnutzung für die Schulen ab.

Es ist keine einfache Entscheidung, die ansteht. Sie wird aber erst im kommenden Jahr der neue Gemeinderat und der neue Bürgermeister treffen. Es geht um die Zukunft der Oskar-Mozer-Halle. Soll sie weiter betrieben oder abgerissen werden? Zur Zeit sorgt die Stadtverwaltung dafür, dass die Halle noch als Sportstätte für den Übungsbetrieb genutzt werden kann, wenn ab 1. Juli 2019 die Bibrishalle abgerissen wird. Dazu muss die Oskar-Mozer-Halle eine eigene Zufuhr von Wärme und eine eigene Quelle für warmes Duschwasser erhalten. Bislang wurden sie zusammen mit der alten Bibrishalle zentral über das Blockheizkraftwerk der Technischen Werke versorgt. 30 000 Euro hat die Verwaltung in der Kostenplanung für die erforderlichen Arbeiten vorgesehen.

Es gibt aber ein Risiko auf das Dieter Frank, der Leiter des Fachbereichs Bau im Rathaus, hinweist: Die Rohre für das Duschwasser sind groß dimensioniert. Wenn die Sportveranstaltungen in die neue Bibrishalle umziehen und in der Oskar-Mozer-Halle nur noch ein Übungsbetrieb bleibt, werden die Duschen weniger genutzt und damit steigt das Legionellen-Risiko. An der Mehrzweckhalle in Bissingen hat die Stadt vor Jahren zu spüren bekommen, welche Folgen das Überschreiten der Grenzwerte haben kann. Eine Million Euro hatte die Sanierung am Ende gekostet, die Halle musste 2012 wegen des Legionellenbefalls für fast ein Jahr geschlossen werden.

Duschen der Bibrishalle nutzen

Von weiteren Kostenberechnungen macht es Frank denn auch abhängig, ob für die Duschen neue, geringer dimensionierte Leitungen verlegt werden oder die Benutzer der Halle gebeten werden, bei Bedarf die Duschen der benachbarten neuen Bibrishalle zu nutzen.

Aber auch hier gibt es aus Sicht von Frank noch einen Haken. Die Turn- und Sportvereinigung betreibt in ihrem Anbau an der Oskar-Mozer-Halle Außenduschen, welche zumeist Fußballer nutzen. Da die Kicker viel Schmutz vom Platz mitbringen, wären sie in der neuen Bibrishalle nicht so gern gesehene Gäste in der Dusche.

Beschlossen Sache ist, dass in der Oskar-Mozer-Halle keine kulturellen Veranstaltungen mehr stattfinden, sobald die neue Bibrishalle offen ist. Das heißt, die Faschingsfeiern 2019 werden mit die letzten Veranstaltungen in der Oskar-Mozer-Halle sein. Danach, so Frank, müsste das Brandschutzkonzept auf die neue, nur noch sportliche Nutzung überprüft werden. Der Fachbereichsleiter geht aber davon aus, dass die Auflagen durch die bereits vorgenommenen Maßnahmen erfüllt sind, diese tendenziell sogar eher weniger werden.

Wenn ein Abriss der aus den 50er Jahren stammenden, nach dem damaligen Bürgermeister benannten Oskar-Mozer-Halle ins Auge gefasst wird, dann muss auch der Teil in Betracht kommen, welcher der TSV gehört. Diese hat auf der Seite des Sportplatzes in den 70er Jahren einen Anbau mit Geschäftsstelle, Vereinsräumen und eben den Außenduschen erstellt. Dieser nimmt etwa ein Drittel des Gebäudevolumens ein. Theoretisch, so Frank, wäre auch ein separater Abbruch des städtischen Anteils möglich. Praktikabel scheint dies aber nicht. Bereits die Planer von Sport-Consult hatten beim Austarieren der Möglichkeiten im Bibris für eine neue Sport- und Mehrzweckhalle, den Bau eines näher am Sportplatz gelegenen neuen Vereinsheims für die TSV vorgeschlagen. Damals war eine Größenordnung von einer Million Euro für das Gebäude taxiert worden.

Provisorische Klassenzimmer

Die Stadtverwaltung selbst hat auch ein Argument, nicht zu schnell an einen Abriss zu denken. Denn, so Frank, die Halle könnte als Zwischenlösung dienen, wenn das Bibris-Schulzentrum saniert wird. Hier ließen sich provisorisch Klassenräume einrichten. „Das wäre vermutlich billiger als das Aufstellen von Container.“

Ob es in der Oskar-Mozer-Halle weiter Duschen geben soll, muss der Gemeinderat noch im ersten Halbjahr 2019 entscheiden, bevor mit dem Abriss der alten Bibrishalle Fakten geschaffen werden.