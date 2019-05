Auch der dritte Abend des Herbrechtinger Festivals „Liederfrühling“ brachte nmoch einmal musikalischen Hochgenuss.

Esel wolle er genannt werden, sagte einst Johannes Brahms, wenn seine Liebesliederwalzer nicht einigen gefallen wollten. Die Wette hätte er 1868 gewonnen, als er diese Werke „aus reiner Lust am beschwingten Musizieren“ schuf und sich diese in Windeseile verbreiteten. Und er würde sie auch heute, mehr als 200 Jahre und viele, viele Musikstücke später, gewinnen, wie der Sonntag im Kloster Herbrechtingen bewies. Dort nämlich waren zum Abschluss des Festivals „Liederfrühling“ auch diese Liebesliederwalzer im Programm, und die rund 70 Zuhörer waren derart hingerissen, dass es am Schluss langen, langen Beifall gab, nicht selten im Stehen.

Diese Liebeslieder spiegeln alle Facetten der Liebe wider, und Julie Goussot, Lokalmatadorin Theresa Romes, beide Sopran, Tenor Oliver Kringel und Bariton Han Kim wussten aber auch all das Freud und Leid, Wut und Spott so gekonnt umzusetzen, dass dies unweigerlich in ihren Bann zog. Ganz zu schweigen von ihren Stimmen, die schlichtweg bezauberten.

Berührender Zauber

Von ihrem Können hatten sie das Publikum bereits mit Brahms’ Volksliedern überzeugt, mit denen der erste Teil des Abends bestritten wurde. Die Gelegenheiten, diese Lieder zu hören, sind selten geworden, und nach dem Genuss an diesem Abend ist die Frage nach dem Warum berechtigt. Denn ein berührender Zauber liegt in ihnen, der von zeitloser Schönheit ist.

Zu den bekanntesten dieser Lieder dürften „Wach auf, meins Herzens Schöne“, „All mein Gedanken“ und „Mein Mädel hat einen Rosenmund“ gehören – sie wieder einmal zu hören, vor allem so gekonnt und mit großer Freude dargeboten zu hören, war ein Genuss.

Dazu kamen beispielsweise das gefühlvolle „Die Sonne scheint nicht mehr“, das kecke „Ich weiß mir’n Maidlein“, das so selig beginnende und doch so schaurig endende „Schwesterlein, Schwesterlein“, das prickelnde „Feins Liebchen, Du sollst doch nicht barfuß gehen“ und viele mehr, die die Sängerinnen und Sänger in ganz unterschiedlicher Formation interpretierten. Ob nun vierstimmig oder zweistimmig, mit Gitarrenbegleitung (Hubert Steiner) oder mit den Pianisten Yao Yao und Fernando del Olmo – das Publikum wurde nicht müde, dem glänzenden Vortrag zu lauschen.

Virtuoses für vier Hände

Die beiden Pianisten hatten noch einen eigenen Part im Konzert: Sie trugen die Brahms-Walzer vierhändig op. 39 vor – oder „Kattermängs“, wie Brahms in seinem hanseatischen Einschlag das zu seiner Zeit unverzichtbare Musikgenre des „Quatre mains“ nannte. Auch in diesen 16 Walzern zeigen sich ganz unterschiedliche Stimmungen, von Tanz und Freude bis zu Sehnsucht und Wehmut ist hier alles vertreten. Yao Yao und Fernando del Olmo spürten jede Stimmung gekonnt auf und durften für ihren virtuosen Vortrag ebenfalls viel Beifall einheimsen, zumal auch der sehr berühmte Brahms-Walzer Nr. 15 As-Dur mit von der Partie war.

Birgit Sehon schließlich rundete das Konzert mit ihrer Moderation ab, in der sie launig von wissenswerten Details wie eben der Esel-Wette und den „Kattermängs“ berichtete.

