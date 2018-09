Sontheim/Brenz Wann geht's nach den Ferien in Sontheim weiter?

Sontheim/Brenz / HZ

Die Grundschüler in Sontheim starten am 15. September. Für die anderen Klassen geht es schon früher los.

Für die Sontheimer Schüler der Klassen 2 bis 4 der Grundschule, der Klassen 7 bis 10 der Werkrealschule sowie der Klassen 6 bis 10 der Realschule beginnt der Unterricht am Montag, 10. September, zur zweiten Stunde, also um 8.30 Uhr. Die Grundschüler treffen sich vor Unterrichtsbeginn in der Grundschulaula. Am ersten Schultag endet der Unterricht für alle Klassen nach der fünften Stunde, sprich um 12.10 Uhr.

Die Schüler der neuen fünften Klassen der Realschule werden am Dienstag, 11. September, um 10 Uhr im Forum begrüßt. Hierzu sind auch die Eltern eingeladen. Die Einführung der zukünftigen Erstklässler findet in diesem Jahr am Samstag, 15. September, um 10 Uhr im Forum des Schulzentrums statt. Zuvor findet um 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt statt. Die Eltern der Klassen 2a und 2b übernehmen an diesem Tag die Bewirtung.

Die Angebote der Offenen Ganztagsschule (Mittagessen, Nachmittagsangebote) stehen ab Dienstag, 11. September, zur Verfügung.

Und in Brenz?

An der Brenzer Grundschule beginnt der Unterricht für die Klasse 2/3 genau wie in Sontheim am Montag, 10. September, zur zweiten Stunde um 8.30 Uhr. Am ersten Schultag endet der Unterricht ebenfalls nach der fünften Stunde, also um 12.10 Uhr. pm