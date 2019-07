272 Drittklässler aus dem Landkreis lernten den Wald in seiner ganzen Vielfalt kennen. Dort hieß es Holz sägen und Müll aufsammeln.

Es soll doch tatsächlich Drittklässler geben, die haben bewusst noch keinen Wald von innen gesehen und mächtig große Augen gemacht, als sie entdeckten, dass nicht jeder Baum gleich ist – bei den Blättern und bei der Rinde. Manche haben sogar Nadeln. Und das ganzjährig. Da waren die 15. Waldjugendspiele in dieser Woche im Öschental wieder das Ereignis, um Wissenslücken zu schließen.

Youtube

Der Fachbereich Wald und Naturschutz im Landratsamt Heidenheim organisierte in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und der Kreisjägervereinigung diese Waldjugendspiele auf Küpfendorfer Gemarkung. Insgesamt waren 272 Kinder der Grundschulen Nattheim, Dettingen, Gerstetten, Gussenstadt, Heidenheim, Steinheim und Söhnstetten sowie die Freie Evangelische Schule Heidenheim am Start. Verantwortlich zeichnete Forstrat Pascal Hecht, der von einer Reihe von Revierförstern, an deren Spitze der Küpfendorfer Förster Matthias Roller, sowie Forstwirten unterstützt wurde.

Nach einer allgemeinen Einweisung und dem „Aufbruch zur Jagd“ – geblasen auf einem Fürst-Bless-Horn – machten sich die Gruppen an die gestellten Aufgaben. Die Tiere des Waldes waren die Namenspatrone der Kinder, die insgesamt eine drei Kilometer lange Strecke vor sich und unterschiedliche Aufgaben an den zwölf Stationen zu lösen hatten.

Wer müllt, verliert

Wie bei jedem Wettkampf gab es Punkte, manchmal aber auch Punktabzug, wenn man sein leeres Tütchen mit den inzwischen vertilgten Gummibärchen unterwegs weggeworfen hatte. Extra-Punkte verdiente sich, wer zufällig beim Waldspaziergang Müll entdeckte und diesen dort nicht liegen ließ, sondern zum Sammelpunkt zurückbrachte.

Trotz der sommerlichen Hitze liefert der Brunnen im Öschental noch etwa 300 Liter Wasser in der Stunde. Das kleine Bächlein versickert dort im Mischwald. Dass der Wassertransport ohne Hilfsmittel ein schwieriges Unterfangen ist, erfuhren die Kinder bei der Matscherei schnell. Auf dem Pirschpfad waren die Tiere des Waldes in Form von Pappkameraden ganz gut im Unterholz versteckt. Leichter von der Hand gingen die Kunstwerke, die anhand von Moosen, Blättern und Ästen gestaltet werden konnten.

Schnittholz umschichten

Schnell verschätzt haben sich die neun beziehungsweise zehn Jahre alten Kinder als es darum ging, ein Stück Holz abzusägen, das möglichst nahe an einem Kilo Gewicht ist. Schließlich war da noch die Station, an der ein Raummeter Schnittholz an einen nahen Standort umgeschichtet werden musste. Ein Tempo wurde hier an den Tag gelegt, dass mancher Waldarbeiter stöhnte: „So schnell send mir net.“

An der Öschentalhütte spendierte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Würste zum Grillen über dem Lagerfeuer, Brötchen und Getränke. Derweil wurde gerechnet und die jeweilige Siegermannschaft ermittelt. Der Ehrenvorsitzende der Schutzgemeinschaft, Dieter Eisele, sowie der stellvertretende Kreisvorsitzende Holger Weise zeigten sich beeindruckt von dem Elan der jungen Akteure, die ein vielstimmiges „Ja“ brüllten auf die Frage Eiseles: „Habt ihr heut auch viel gelernt?“ Strahlende Kinderaugen machten sich mit Urkunden und kleinen Kreiseln auf den Heimweg und haben daheim sicher mit einem Redeschwall die Eltern an den Waldjugendspielen teilhaben lassen.