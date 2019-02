Dischingen Wagenbau in Dischingen: Der letzte Schrei der Narren

Dischingen / Klaus Dammann

Beim Dischinger Faschingsverein (FVD) wird fleißig gewerkelt für den großen Umzug durch den Ort am 3. März. Ironische Kommentare gibt es zu bundesdeutschen Themen wie zu lokalen.

Kaum dass die Saison mit dem Eröffnungsball begonnen hat, nehmen die eifrigen Aktiven schon Kurs auf den Höhepunkt des närrischen Vergnügens: Seit mehreren Wochen wird im Vereinsheim des FVD neben dem Dischinger Bahnhof auf zwei Stockwerken kräftig gesägt, gehämmert, genagelt, geklebt und gemalt, um beim Faschingsumzug mit lustigen Wagen glänzen zu können.

128 Positionen umfasst die Liste der zum Umzug gemeldeten Gruppen, Zünfte, Gesellschaften und Kapellen. „Es wird der zweitgrößte Zug beim FVD“, schildert Präsident Ralf Eberhardt. Getoppt werde diese Länge nur durch einen mit 133 Gruppen, der vor ein paar Jahren auf Dischingens Straßen unterwegs war. Das Zug-Motto 2019 am Sonntag, 3. März, zur närrischen Zeit 13.33 Uhr lautet „Der letzte Schrei“. Mehr als 2000 Teilnehmer werden dazu erwartet – davon allein über 160 vom gastgebenden FVD –, um als buntes Spektakel die Zuschauermassen am Straßenrand zu begeistern.

Eröffnet wird der Umzug traditionell durch den Faschingsverein mit seinem Mottowagen. Großformatige Narrenfiguren mit weit geöffnetem Mund (klare Sache: Es geht schließlich um den letzten Schrei) werden ihn zieren. Vorsitzender Bernd Grandy zeichne hierfür verantwortlich, so Eberhardt, der sich selbst um den traditionellen Wagen mit der Präsidentenkappe kümmert.

Thema Diesel-Skandal

Über den Zug verteilt finden sich dann auf vier Wagen, die von den Mitgliedern des Elferrats und der Maskengruppe Eisbühlgoischdr derzeit gestaltet werden, die ironisch-witzigen Kommentare des FVD zu überregionalen wie regionalen Themen. Zum Ersten wird es um den Diesel-Skandal gehen. Ein großes Containerschiff wird unter Dampf stehend zu sehen sein, für das es keine Fahrbegrenzung gibt, während kleine Autos nicht mehr in die Städte rollen dürfen. Fleißig bastelt im Vereinsheim auch der große FVD-Prinz Mathias Krass an diesem Wagen mit. An jedem Abend und natürlich am Wochenende arbeiten die freiwilligen Helfer gleichzeitig an allen vier Wägen – und das erfahrungsgemäß bis kurz vor dem Tag X.

Um den Braunkohleabbau beim Hambacher Forst geht es bei einem anderen Wagen. Blickfang soll hier ein großer beweglicher Schaufelradbagger sein.

Eine sportliche Bilanz der Fußball-WM 2018 ziehen die Härtsfeldnarren mit ihrem dritten Wagen. Auf einem grünen Spielfeld mit zwei Toren tummeln sich Deutschlands Star-Kicker in Form von elf Flaschen, deren Batterien leer sind. Daran, dass der ganze WM-Auftritt zum blamablen Griff ins Klo wurde, lässt die krönende Klosettschüssel keinen Zweifel.

Beim Thema Energie werfen die FVD-Spaßvögel dann einen Blick auf die lokale Umgebung und halten den Nachbarn den Spiegel vor. Ein Ortsschild mit Aufschrift Fleinheim/Auernheim macht deutlich, wer sich angesprochen fühlen darf: Da steht das Dorf entweder im Schatten einer Windkraftanlage wie jener am Dischinger Ohrberg oder im Einzugsgebiet eines Atommeilers. Kommentar der Narren dazu: „Lieber Strom durch Wind als ein verstrahltes Kind.“

Neu dabei: die „Offonia“

Mit weiteren Wägen werden sich natürlich aber auch andere Umzugsteilnehmer präsentieren. Dazu gehören insgesamt rund zehn weitere Faschingsgesellschaften, die teils mit großen Abordnungen vertreten sein werden. Sie kommen aus der Umgebung wie die Narrenzunft Neresheim ebenso wie aus etwas weiterer Entfernung. Erstmals werde die „Offonia“ aus dem bayrischen Offingen vertreten sein, berichtet Präsident Eberhardt. Zu deren großer Gruppe gehören sogar gleich drei Prinzenpaare. Und nach ein paar Jahren Pause sei auch die Faschingsgesellschaft Bachtalia wieder vertreten, sagt Eberhardt.

Diesen Kontakten misst er besondere Bedeutung bei: „Wir versuchen, dass wir den Austausch mit anderen Faschingsgesellschaften hinkriegen. Das ist der richtige Weg und das, was eigentlich schön ist.“ Von einer „Sauf-Party“ wolle man beim FVD schon lange nichts mehr wissen.

Im Pflegen der Beziehungen und der Programme sehe er den eigentlichen Fasching. Außerdem gebe es für das Publikum viel zu entdecken. Auch der 2018 nach längerer Pause wiederbelebte Kinderumzug mit vielen Gruppen, der dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand, sei gut angenommen worden.

Bleibt eigentlich nur auf gutes Wetter für den 3. März zu hoffen. Aber auch da ist der FVD-Präsident optimistisch: „Die Wetterprognose bisher ist vielversprechend.“