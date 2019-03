Gerstetten Vortrag: Bastian Biermann über digitale Trends

Gerstetten / Philipp Hruschka

Um die Zukunft des Medienkonsums ging es am Mittwochabend im Rahmen der HZ-„Impulse“-Reihe bei Referent Bastian Biermann im Kulturhof Erpfenhausen.

Der Innovationsberater versprach seinen rund 65 Zuhörern zu Beginn, keine Wahrsagerei zu betreiben. Einen Blick in die Zukunft könne man dennoch werfen, indem man auf aktuelle Entwicklungen achte. So berichtete er von den Auswirkungen der Digitalisierung, auch zahlreiche neue Technologien kamen zur Sprache. Über eine Plattform im Internet etwa lassen sich Online-Artikel automatisch zusammenfassen, die dabei gesparte Zeit wird ebenfalls angezeigt.

Auch künstliche Intelligenz werde stets präsenter. In immer mehr Kinderzimmern sorgt beispielsweise eine neue Funktion des Google-Assistenten für einen höflichen Ton: Sagt das Kind „Google, machst du bitte das Licht an“, antwortet der Assistent mit „Danke, dass du so freundlich fragst.“ Am Ende der anschließenden Diskussion stand ein optimistisches Fazit: Für die Gesellschaft komme es vor allem darauf an, die positiven Seiten dieser Entwicklungen nutzen zu können, so Biermann.