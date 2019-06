Umweltschützer in Baden-Württemberg haben das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ zum Schutz der Artenvielfalt auf den Weg gebracht. Auch im Landkreis sind Aktionen geplant.

Bayern ist das Vorbild. Wenn es dort mit dem Volksbegehren zur Rettung der Bienen klappt, warum dann nicht auch im Ländle? Schließlich hält sich das Artensterben nicht an Landesgrenzen. „Der Rückgang von Bienen, Schmetterlingen, Amphibien, Vögeln und Wildkräutern ist auch in Baden-Württemberg alarmierend“, so die Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“, die Vereinigung Pro Biene, ein Stuttgarter Forschungsinstitut für ökologische Bienenhaltung. „Bayern hat gezeigt, dass die Bürger einen Wandel im Umgang mit unserer Lebensgrundlage wollen und dafür Verantwortung übernehmen. Jetzt geht es in Baden-Württemberg weiter.“

Mit dieser Einschätzung scheinen die Initiatoren recht zu haben. Zumindest kamen innerhalb von wenigen Wochen mehr als 20 000 Unterschriften zusammen. Für die Einreichung eines Volksbegehrens wären in Baden-Württemberg eigentlich nur 10 000 Unterschriften von Wahlberechtigten über 18 Jahren nötig gewesen.

Das sind die Forderungen:

Dem Volksbegehren liegt ein Gesetzentwurf zugrunde. Zentrale Forderungen sind der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft auf 50 Prozent bis 2035 (aktuell sind es etwa 10 Prozent), die Halbierung der Pestizide bis 2025, deren Verbot in Naturschutzgebieten, der stärkere Schutz von Streuobstwiesen und die bessere Vernetzung von Biotopen.

Mehr als 60 Verbände unterstützen das Volksbegehren. Darunter auch der BUND. Andreas Mooslehner vom Regionalverband Ostwürttemberg: „Natürlich wäre nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch im Bereich Verkehr oder Konsum ein Umdenken notwendig.“ Aber um sicherzustellen, dass der Antrag nicht vom Innenministerium kassiert wird, müsse man sich sich thematisch beschränken. „Der Gesetzentwurf darf nicht zu viele Forderungen enthalten“, so Mooslehner. „Das Thema Agrarwende ist aber zentral für den Erhalt der Artenvielfalt. Viele Studien haben gezeigt, dass Pestizide und Düngemittel die Haupttreiber beim Artensterben sind.“

Wie schlimm steht es denn um die Insekten im Land? Laut Mooslehner dramatisch. Ein Drittel der Arten sei bedroht, mehr als die Hälfe der 460 Wildbienenarten stünden auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. „Die Landesregierung hat sich zwar zum Ziel gesetzt, die Artenvielfalt zu erhalten, aber man muss da einfach mehr Tempo machen.“

Auch der Nabu Gerstetten unterstützt die Aktion. Friedrich Junginger: „Die moderne Landwirtschaft vernichtet mit dem Einsatz von Pestiziden nicht nur die Nahrungsgrundlage der Insekten. Es trifft auch Vögel, Fledermäuse und andere Kleintiere, die Insekten als Nahrung benötigen.“ Jeder Naturinteressierte könne den Rückgang selbst feststellen. „Ein stummer Frühling ist nicht mehr fern.“

Wie ist der weitere Ablauf beim Volksbegehren? Ende Juli will Pro Biene die gesammelten Unterschriften beim Innenministerium abgeben. Hier wird der Antrag auf Zulässigkeit geprüft, was maximal drei Wochen in Anspruch nehmen darf. Ist der Antrag zulässig, geht es in die zweite Phase. Denn damit das Volksbegehren angenommen werden kann, werden laut dem BUND rund 680 000 Unterschriften benötigt – zehn Prozent der Wahlberechtigten des Landtags in Baden-Württemberg.

Die Stimmen müssen innerhalb von sechs Monaten gesammelt werden. Zum Vergleich: In Bayern hatten rund 1,7 Millionen Menschen – fast 18,4 Prozent der Wahlberechtigten – für einen stärkeren Artenschutz unterschrieben. In der dritten Phase debattiert dann der Landtag über den Gesetzentwurf. Er kann ihn annehmen oder ablehnen. Wird der Entwurf abgelehnt, kommt es zur Abstimmung durch das Volk. Es entscheidet die einfache Mehrheit der Wähler. Mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten müssten an der Volksabstimmung teilnehmen.

Sollte das Innenministerium das Volksbegehren zulassen, werden auch im Landkreis Veranstaltungen stattfinden. „Ein regionales Aktionsbündnis wird das Volksbegehren mit Info- und Diskussionsveranstaltungen, aber auch mit Exkursionen begleiten“, so Mooslehner. Wie schätzt er die Erfolgsaussichten ein? „Sehr hoch. Das Thema Insektensterben bewegt viele Leute. Weil es nicht abstrakt ist. Man kann es im eigenen Garten sehen.“