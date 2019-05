Der Dunstelkinger Musikverein lädt vom 30. Mai bis 2. Juni wieder in die Brauerei-Arena ein.

Seit mehr als 30 Jahren findet über das Vatertagswochende in Dunstelkingen das traditionelle Frühlingsfest des Musikvereins statt. Gefeiert wird in der Härtsfelder Brauerei-Arena diesmal vom 30. Mai bis 2. Juni. Los geht’s am Donnerstag, 30. Mai, wenn zum Auftakt der vier Festtage der gastgebende Musikverein ab 11.30 Uhr die Besucher musikalisch begrüßen wird. Am Vatertags-Abend dürfen sich die Besucher ab 18 Uhr auf „The Brassidents“ freuen. Die achtköpfige Truppe bietet ganz eigenen Brass Sound.

Bei den fünften Heavydays am Freitag, 31. Mai, kommen dann alle Rock- und Metal-Fans auf ihre Kosten beim Auftritt von zehn verschiedenen Bands auf zwei Bühnen. Headliner in diesem Jahr sind „The Royal“ und „Undertow“.

Bereits zum zweiten Mal gastiert am Samstag, 1. Juni, „Brenztal Power“ in Dunstelkingen, die mit Stimmungshits zur Dirndl- und Lederhosen-Gaudi einladen. Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr.

Am Sonntag, 2. Juni, spielt der Musikverein Lutzingen ab 11.30 Uhr zur Mittagessenszeit. Auf Kaffee- und Kuchen dürfen sich die Gäste am Nachmittag freuen, bevor der Festausklang ab 17 Uhr wieder durch den gastgebenden Musikverein selbst gestaltet wird.

Karten für „Brenztal Power“ im Vorverkauf sind bei der Volksbank in Dischingen, beim Autohaus Sing in Neresheim, beim Fachgeschäft Elektro Meyer in Neresheim sowie bei der Härtsfelder Familienbrauerei Hald in Dunstelkingen. Tischreservierungen ab acht Personen unter Tel. 07327.7644074.