Nattheim Viele kleine Handwerker auf dem Kinderfest in Nattheim

Nattheim / Von Patrick Vetter

Der Festplatz Schmaleich war ihr Ziel: Die Nattheimer Grundschüler zogen am Pfingstmontag durch das Dorf und eröffneten den Reigen der großen Feste für die Kleinen im Landkreis.

Maler, Maurer und Zimmerleute: Diese drei Berufe stellten die Nattheimer Grundschüler als Hauptpersonen beim Kinderfest dar. Am gestrigen Pfingstmontag führten sie nach dem traditionellen Festzug von der Kirche zum Festplatz Schmaleich kleine Tänze und Gesänge zum Thema Handwerker vor.

Farbenfroh starteten die Erstklässler. Sie tanzten mit Zeitungshüten auf den Köpfen und Pinseln und bunten Tüchern in den Händen zu ihrem Malerlied. Ihnen folgten die Drittklässler, die die Höhen und Tiefen eines Arbeitstags als Zimmermann präsentierten: von der fleißigen Arbeit bis zur Ermüdung danach.

Kleines Richtfest abgehalten

Auch die Zweitklässler traten als Zimmerleute auf und hielten ein Richtfest ab. Auf einem schnell errichteten Giebel wurde kurzerhand ein Richtbaum aufgestellt. Aufgereiht um ihr Werk sangen sie und klatschten den Takt dazu. Den Abschluss bildeten die „Maurer“ aus der Klasse 4. Zum Lied „I fahr Schubkarra“ schafften sie selbstgebastelte Ziegelsteine in Schubkarren heran und „mauerten“ ihre Lehrerin in der Mitte des Festplatzes ein.

Klaus-Ulrich Spittler, Rektor der Wiesbühlschule in Nattheim, erklärte das Motto des Kinderfests 2018: „Die Bauarbeiten an unserer Schule bewegen uns zur Zeit, deshalb treten wir als Handwerker auf.“ Auch Bürgermeister Norbert Bereska griff die Umbauarbeiten an der Wiesbühlschule in seiner Begrüßungsrede mit auf. So habe die Gemeinde mit den Kosten von mehr als 5,5 Millionen Euro kein Problem. Auch die Erhaltung des Ramensteinbads sei ein erreichtes Ziel und wichtig für die Jugend und die Schwimmabteilung der TSG Nattheim.

Wichtig für die Gemeinschaft

Die Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp (Grüne) begeisterte sich für das Kinderfestmotto und wandte sich direkt an die Schüler: „Ich finde es großartig, dass ihr als Handwerker auftretet.“ Das Kinderfest sei wichtig, um den Schülern zu vermitteln, was echte Gemeinschaft außerhalb der digitalen Welt bedeutet, so Stumpp. Die versammelte Gemeinschaft war tatsächlich sehr groß: Zu Hunderten spazierten die Nattheimer mit im Kinderfestzug oder auf eigene Faust zum Festplatz. Die Biertischgarnituren am Zielort waren voll besetzt mit Menschen jeden Alters, die sich Wurst und Pommes oder gebrannte Mandeln schmecken ließen. Dazu und auch schon auf dem Anmarsch von der Kirche her spielten die Musikvereine Nattheim und Auernheim.

Neben Kulinarischem lockten die kleinen Festgäste Verkaufsbuden mit Spielzeug, die Angebote für Kinderschminken und bunte Haarsträhnen, Riesentrampoline, Karussell und Schiffschaukel. Mutige durften sich ein Geschenk vom Kletterbaum holen.

Auch das Familienzentrum mit den Kindergartenkindern ist dabei

Schon zum dritten Mal laufen im Festzug auch Kindergartenkinder, ältere Schüler, Eltern und Engagierte des Familienzentrums Nattheim mit. Da sonst nur die Klassen eins bis vier am Kinderfest beteiligt wären, habe man die Möglichkeit geschaffen, dass auch Jüngere mitmachen können. Es beteiligen sich alle Nattheimer Kindergärten, so Heike Herrig vom Familienzentrum Nattheim.