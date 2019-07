Weil ein Grundeigentümer nicht verkauft hat, muss die Stadt für das Wohngebiet Viehweide Nord in Bolheim umplanen. Der Start für das Baugebiet verzögert sich um mindestens ein halbes Jahr.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Stadt Herbrechtingen acht Baugebiete ausgewiesen – nur eines davon in Bolheim. Am Alten Sportplatz konnten zwölf Bauherren ihren Traum vom eigenen Haus auf städtischem Grund verwirklichen. Das war 2016. Seitdem wartet man. Und am Bauen Interessierte werden noch länger warten müssen, wenn sie in Bolheim ein Grundstück von der Stadt kaufen wollen. Denn das damals schon anvisierte Baugebiet Viehweide Nord rückt nochmals in die Ferne.

Überschwemmungsfläche bei Hochwasser

Das liegt nicht daran, dass die Fläche am nördlichen Ortsrand eigentlich gar nicht bebaut werden darf, da sie als Überschwemmungsfläche bei Hochwasser gilt. Denn um dem Hochwasserschutz am Ufer der Brenz Rechnung zu tragen, hatte die Verwaltung dem Regierungspräsidium Stuttgart ein so durchdachtes Konzept vorgelegt, dass die Aufsichtsbehörde nicht nur bereitwillig zugestimmt hat, sondern sogar von einer ökologischen Aufwertung spricht.

Künstlicher Brenzarm

Kern des Hochwasserschutzes für die potenziell 23 bis 25 Häuser im neuen Baugebiet ist ein künstlicher Brenzarm, dort wo am Firmenareal Neubolheim Brenz und Triebwerkskanal wieder zusammenfließen. Im Frühjahr bereits hätte mit dem Bau begonnen werden sollen. Im Herbst 2020, so Dieter Frank, Fachbereichsleiter Bau, hätten die ersten Häuser auf der 13 000 Quadratmeter großen Fläche entstehen können. Daraus wird nun nichts.

Ein Eigentümer macht nicht mit

Zwar gehörten der Stadt Ende des vergangenen Jahres 98 Prozent des Grundes, aber eben nicht 100 Prozent. Ein Eigentümer ließ sich nicht überzeugen, sein Grundstück abzugeben und so musste die Verwaltung ihre Pläne nochmals überarbeiten. Entsprechend waren auch die Fach- und Aufsichtsbehörden erneut einzuschalten. Frank geht derzeit davon aus, dass noch diesen Herbst der künstliche Brenzarm ausgehoben wird. Die Baukosten werden auf 200 000 bis 250 000 Euro taxiert. Gewonnen wird ein Einstauvolumen von 3300 Kubikmetern, was deutlich über dem auf 1500 Kubikmeter definierten Retensionsvolumen für den Hochwasserschutz liegt.