Im Gewerbegebiet Vohenstein möchte ein Lebensmittler einen großen Verbrauchermarkt bauen. Der Regionalverband ist gegen diesen Standort.

Viele Jahre hat Beigeordneter Thomas Diem, der bei der Stadtverwaltung auch für die gewerblichen Liegenschaften zuständig ist, auf diesen Moment gewartet. Ein Interessent für die letzte verbliebene große Gewerbefläche im Vohenstein hatte sich gemeldet. Just in der Gemeinderatssitzung vor Weihnachten bescherte Diem dem Gemeinderat die Nachricht, dass ein Verbrauchermarkt sich vis-à-vis von Netto und Fruchtsäfte Junginger ansiedeln möchte. 8900 Quadratmeter umfasst dieses Areal im Zwickel der Daimler-Straße und der Carl-Benz-Straße.

Gefragt worden waren die Stadträte, weil im Zuge des Genehmigungsverfahrens eine Bauverbotslinie aufgehoben werden müsste. Ausgleichsflächen für dabei verloren gegangene Grünflächen lassen sich aber auf dem Grundstück finden. 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche sind in dem Markt vorgesehen, für dessen Kunden der Betreiber 115 Parkplätze bereitstellen will.

Wie Diem den Stadträten zudem mitteilte, wird der Interessent im Gegenzug einen von ihm bereits in Herbrechtingen betriebenen Verbrauchermarkt schließen.

Drei Stadträte hatten damals gegen die Pläne votiert als es um die städtebauliche Stellungnahme des Gremiums ging, vier sich bei der Abstimmung enthalten. Jetzt gibt es auch ein deutliches Nein vom Regionalverband Ostwürttemberg. „Wir sind gegen diesen Standort“, sagt Geschäftsführer Thomas Eble.

In Schwäbisch Gmünd, dem Sitz des Regionalverbands, verweist man auf die Vorgaben des Landesentwicklungsplans und des für Ostwürttemberg gültigen Regionalplans. Nach den dort festgehaltenen Grundsätzen sollen bei Unterzentren wie Herbrechtingen Verbrauchermärkte zentrumsnah errichtet werden, damit sie auch fußläufig erreichbar sind.

Wörtlich heißt es im Regionalplan mit Verweis auf den Planansatz 2.234 des Landesentwicklungsplans: Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe für Endverbraucher sind nur in den Mittel- und Unterzentren der Region zulässig. Sie dürfen nur in den zentralörtlichen Versorgungskernen errichtet werden.

„Nicht jeder Kunde hat ein Auto“, sagt Eble, „der Einzelhandel gehört in die Stadt und sollte von den Wohngebieten aus gut erreichbar sein.“

Zudem, trägt Eble ein weiteres Argument vor, sei es wider die Idee eines Gewerbegebietes, dort Märkte zu bauen. „Diese Flächen sind für das Gewerbe gedacht. Wir haben ja gerade das Problem, dass wir zu wenig Gewerbeflächen haben.“ Die ablehnende Haltung des Regionalverbands hat Eble der Stadt Herbrechtingen bereits mitgeteilt. In circa zwei Wochen soll es ein Gespräch zwischen dem Antragsteller und dem Regionalverband in dieser Sache geben.

Werden Supermärkte vom deutschen Baurecht benachteiligt?

Wann ein Einzelhandelsbetrieb als großflächig einzustufen ist, ist in Paragraph 11 der Baunutzungsverordnung geregelt Danach ist ein Einzelhandelsbetrieb großflächig, wenn er eine Geschossfläche von 1200 m² überschreitet. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat sich hierzu im Jahr 2005 präzisierend geäußert. Einzelhandelsbetriebe seien erst dann großflächig im Sinne der Baunutzungsverordnung eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter überschreiten. Zuvor war bereits ab zirka 700 Quadratmeter Verkaufsfläche die Großflächigkeit angenommen worden. Ab dieser Größenordnung geht das Recht davon aus, dass der Betrieb negative Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung Diese Vermutung kann aber durch ein Gutachten widerlegt werden, wenn konkrete Anhaltspunkte wie zum Beispiel das Warenangebot die Annahme einer atypischen Betriebsform nahelegen.

Diese Festlegung zum großflächigen Einzelhandel im deutschen Baurecht wird von den Betreibern von Lebensmittel-Supermärkten als Benachteiligung gegenüber den Betreibern von Lebensmittel-Discountern gesehen. Während Discounter aufgrund ihres eingeschränkten Sortiments und der Besonderheiten dieses Betriebstyps auch mit 800 Quadratmeter Verkaufsfläche rentable Filialen eröffnen können, sind Supermärkte regelmäßig auf größere Verkaufsflächen angewiesen, um das für diesen Betriebstyp typische Vollsortiment anzubieten. Doch mit dieser Größe geraten die Supermärkte in die baurechtliche Kategorie der großflächigen Einzelhandelsbetriebe und unterliegen somit einem wesentlich restriktiveren Baurecht. Folge ist dann, dass die Supermärkte als großflächige Einzelhandelsbetriebe nur in Kerngebieten und speziellen Sondergebieten errichtet werden können, während die Discounter auch in anderen Bereichen zulässig sind.