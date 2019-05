Das Nein des Regionalverbands zu den Plänen soll umgangen werden. Die Verwaltung sucht hierfür nach einem anderen Weg.

„Wir bleiben dran“, sagt Beigeordneter Thomas Diem. Das heißt, bei der Stadtverwaltung überlegt man, wie man mit dem Veto des Regionalverbands zum Bau eines Verbrauchermarkts im Vohenstein umgehen soll. Dieser hatte ein klares Nein gesendet, nachdem der Herbrechtinger Gemeinderat im Dezember 2018 über diese Ansiedlungswünsche im Gewerbegebiet beraten hatte.

Der Regionalverband begründet seine Ablehnung mit Vorgaben der Landesentwicklungsplanung und des Regionalplans. Nach den dort fixierten Grundsätzen gehören bei Unterzentren wie Herbrechtingen Verbrauchermärkte in den Stadtkern und nicht auf die grüne Wiese, damit sie fußläufig erreichbar bleiben.

Wie berichtet, möchte die am Baugrundstück interessierte Kette für den neuen Supermarkt im Vohenstein mit 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche ihr bestehendes Geschäft in Herbrechtingen schließen. Diem weiß, dass die Kommune die ablehnende Stellungnahme des Regionalverbands nicht übergehen kann. „Dann könnte der Regionalverband klagen.“ Aber so einfach ziehen lassen möchte Diem das interessierte Unternehmen auch nicht, zumal es sich bei der ins Auge gefassten Fläche um das letzte große freie Grundstück im Vohenstein handelt. Überlegt wird nun im Rathaus, ob dem großen Verbrauchermarkt mittels eines Bebauungsplanverfahrens der Weg geebnet werden kann. So könnte, laut Diem, das 8900 Quadratmeter große Grundstück zu einer Sonderfläche umgewidmet werden.