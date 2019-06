Nicht nur in Dettingen, sondern auch in Heldenfingen weist das Trinkwasser der Schule und des Kindergartens erhöhte Werte von Blei, Cadmium und Eisen auf. Es wurden einige Vorsichtsmaßnahmen angeordnet.

Durch Schwermetalle verunreinigtes Wasser betrifft nicht nur die Grundschule und den Kindergarten in Dettingen, sondern auch die beiden Einrichtungen in Heldenfingen. Das ergaben Proben, die vom Gesundheitsamt entnommen worden sind.

Im Fall der Heldenfinger Grundschule werden die Grenzwerte für Eisen und Blei laut einer Mitteilung der Gemeinde Gerstetten „erheblich überschritten“, die Grenzwerte für Cadmium in geringem Maße.

Die Folge: Das Wasser in der Grundschule, die rund 55 Kinder besuchen, darf auf Anordnung des Gesundheitsamtes nicht mehr getrunken werden. Zudem darf es auch nicht mehr zur Zubereitung von Nahrung oder zum Abwaschen genutzt werden. Auch die Spülmaschine ist vorerst tabu.

Duschen verboten

Nicht ganz so erheblich werden die Einschränkungen im benachbarten Kindergarten sein, wenngleich auch hier die Werte der Schwermetalle im Trinkwasser überschritten werden: Die Dusche darf vorerst nicht mehr genutzt werden. Zudem wurde vom Gesundheitsamt angeordnet, vor einer Wasserentnahme in der Küche den Wasserhahn einige Zeit laufen zu lassen, damit das Stagnationswasser ablaufen kann. Dreimal pro Woche muss die Hauswasserinstallation gespült werden, bevor der Betrieb aufgenommen wird.

Laut Gemeinde wird ein Fachbüro eine Gefährdungsanalyse erstellen.

Einschränkungen für Dettinger Kindergarten

Auch die Belastung des Trinkwassers im Dettinger Kindergarten wurde mittlerweile anhand von Proben nachgewiesen. Nach Bekanntwerden der Grenzwertüberschreitungen in der Grundschule hatte die Gemeinde zunächst vorsichtshalber auch Nutzungsbeschränkungen für den Kindergarten angeordnet. Er ist durch einen Leitungsstrang mit der Schule verbunden.

An vier Entnahmestellen hat das Gesundheitsamt Proben entnommen: in der Küche, im Putzraum und in zwei Gruppenräumen. Das Ergebnis: Im Putzraum und in der Küche wurden die Grenzwerte für Eisen überschritten, in einem Gruppenraum die Werte für Eisen, Blei, Cadmium und in geringerem Maße für für Antimon, ein Halbmetall, das für Legierungen genutzt wird.

Im Dettinger Kindergarten darf das Wasser nur noch für die Toiletten-Spülung genutzt werden. Damit nicht aus Versehen doch Wasser für andere Zwecke entnommen wird, wurde laut Gemeinde die sonstige Wasserversorgung im Kindergarten abgestellt. Provisorisch habe man Trinkwasserkanister in den Sanitäranlagen aufgestellt, an denen sich Kinder und Erzieher die Hände Waschen können.

Gefährdungsanalyse soll Klarheit bringen

Auch für Dettingen wurde ein Fachbüro beauftragt, das die vom Gesundheitsamt geforderte Gefährdungsanalyse erstellen soll. Danach sollen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden. Wie lange das alles dauern wird, ist laut Uwe Geiße, Pressesprecher der Gemeinde, schwer abzuschätzen: „Wir hoffen natürlich alle, dass es schnell geht.“

Vor eineinhalb Wochen hatte die Gemeinde Gerstetten die Belastung des Trinkwassers in der Grundschule Dettingen bekanntgegeben. Laut Gesundheitsamt ist der Konsum des Wassers in geringen Mengen nicht gesundheitsgefährdend. Welche Auswirkungen ein längerfristiger Konsum von größeren Mengen hat, sei hingegen schwer zu sagen, weil sie von mehrere Faktoren abhingen.

