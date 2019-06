Die Herbrechtinger applaudieren bei der Amtseinsetzung ihrem neuen Stadtoberhaupt Daniel Vogt und melden zugleich einige Wünsche an.

Der Nachmittag hatte viele Momente, die Daniel Vogt nicht vergessen wird. In einem tropisch warmen Bürgersaal bereiteten die Herbrechtinger ihrem neuen Bürgermeister ein herzliches Willkommen. „Jetzt sind Sie bei uns“, freute sich eingangs der Sitzung des Gemeinderats Stadtrat Manfred Strauß.

Gute zehn Minuten später war Stadtrat Martin Müller seiner im Absatz 6 des Paragrafen 42 der Gemeindeordnung definierten Aufgabe nachgekommen. Er hatte Vogt auf das Amt des Herbrechtinger Bürgermeisters vereidigt. Müller verband dies mit dem Wunsch einer erfüllten und gesegneten Zeit in und für Herbrechtingen und der Bitte an die Bevölkerung, dem neuen Stadtoberhaupt angemessen und respektvoll zu begegnen. „Der Bürgermeister ist auch nur ein Mensch.“

Anstehende Aufgaben

In den Grußworten wurde Vogt bereits auf etliche anstehende Themen eingestimmt. Sei es konkret bei der Sanierung der Schulen im Bibris oder mehr allgemein, wie bei der Bitte, Herbrechtingen als soziale Stadt weiterzuentwickeln, ein Bürgermeister auch für Hilfsbedürftige Kranke und alte Menschen zu sein.

„Sie tragen Verantwortung für 13 000 Einwohner“ umriss Erster Landesbeamter Peter Polta die Dimension einer Bürgermeistertätigkeit und beschrieb auch den zeitlichen Aufwand: 60 bis 70 Stunden die Woche. „Bürgermeister zu werden, ist eine Lebensentscheidung.“ Polta wollte aber nicht abschrecken. Dieses Amt biete auch immensen Gestaltungsspielraum. „Ich bin überzeugt, dass sie bestens für diese Aufgaben gewappnet sind“, so Polta zu Vogt.

Angefeindete Mandatsträger

Nicht anders sah es Norbert Bereska, der im Namen der Bürgermeister im Landkreis dem neuen Kollegen partnerschaftliche Unterstützung anbot. „Ein Profi kommt an die Spitze der Verwaltung“, sagte der Nattheimer Bürgermeister. Auch Bereska wusste um die zunehmende Aggressivität gegenüber Politikern. „Über 900 tätliche Angriffe wurden vergangenes Jahr auf Mandatsträger registriert.“ Der Staat müsse härter durchgreifen, so seine Forderung. Bereskas Rat an Vogt: Die Fahne nicht nach dem Wind zu hängen, sondern klar die eigene Meinung sagen.

Miteinander ist spürbar

Dekan Sven van Meegen hatte für Vogt einen Teller schnitzen lassen, der symbolisch die Religionen miteinander verbindet. Der katholische Geistliche, dessen Anliegen es ist, die Ökumene zu stärken, sah dieses Bild auch als Ausdruck, dass die Menschen in Herbrechtingen anders miteinander umgehen. „Hier ist ein Miteinander spürbar.“ Zu Vogt gewandt meinte van Meegen: „Schön, dass Sie da sind.“

Geschäftsführender Schulleiter Roland Widmann und Axel Krug, der Schulleiter des Buigen-Gymnasiums, traten als Duo ans Mikrofon, um einstimmig darum zu bitten, die Sanierung des Schulzentrums mit Energie und gemäß des Zeitplans voranzutreiben. „Wir vertrauen auf Ihren Mut, die beste Lösung zu finden“, hieß es. Und: „Wir wissen auch, was finanziell darstellbar ist.“

Vor Ort gegen Klimawandel

Marc Gräßle, der Geschäftsführer der Technischen Werke Herbrechtingen, hieß mit Vogt zugleich den künftigen Aufsichtsratsvorsitzenden des Unternehmens willkommen. Herausgestellt wurde von Gräßle, dass die TWH als lokaler Versorger ihren Beitrag zum Schutz des Klimas leisten und weiter dezentrale und klimaneutrale Energiequellen erschließen wolle. „Wir sollten die Energiewende auf lokaler Ebene mitgestalten.“

Bärbel Gekeler sprach für die Ökumenische Sozialstation und die damit verbundenen Dienste. Sie wollte Vogt das „soziale Herbrechtingen“ ans Herz legen. Ottmar Wagner als Vertreter der Vereine sprach vor allem einen Wunsch aus: Die Zusammenarbeit mit den Vereinen solle so weitergehen wie bisher: einvernehmlich und gut. Sein Geschenk: ein Handschlag.

Faires Abwegen der Argumente

„Ich bin bewegt von dem großen Vertrauen“, bekannte Daniel Vogt in seinem Schlusswort. Er bitte um und setze auf ein partnerschaftliches Miteinander aller Akteure zum Wohle Herbrechtingens. Vogt versprach bei anstehenden Entscheidungen, alle Meinungen anzuhören, um ein Gesamtbild zu erhalten und ein faires Abwägen der Argumente. Als Bürgermeister wolle er für alle Bürger da sein.

Musikalische Visitenkarte

Mit ihren musikalischen Beiträgen gab die Musikschule Herbrechtingen eine exquisite Visitenkarte während der Amtsverpflichtung ab.