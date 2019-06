Am Donnerstag, 27. Juni, findet um 18.30 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Farben in Resonanz“ in der Kreissparkasse Heidenheim („Haus des Kunden“, Olgastraße 2) statt.

Am Donnerstag, 27. Juni, findet um 18.30 Uhr die Vernissage der Ausstellung „Farben in Resonanz“ in der Kreissparkasse Heidenheim („Haus des Kunden“, Olgastraße 2) statt. Ausgestellt werden Werke der Künstlerinnen Jeanette Sherly Hippelein und Monika Sigloch. Die Einführung übernimmt Dr. Johanna Hummel. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Harry Berger und Georg Hesse. Anmeldung unter Tel. 07321.3441734 oder per E-Mail an veranstaltungen@kskheidenheim.de. Geöffnet ist die Ausstellung wochentags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr.