Die Wildtierexperten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg sind sicher: Das am Montag fotografierte Tier im Wald bei Steinheim war ein Wolf.

Das Tier, das am 22. April in eine Fotofalle im Wald bei Steinheim tappte, war tatsächlich ein Wolf. Zu diesem Schluss sind jetzt die Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg gekommen. Ihr Ergebnis teilten sie am Freitag dem Umweltministerium Baden-Württemberg mit.

Neben dem Foto aus Steinheim gibt es mittlerweile auch eine zweite Aufnahme von einer Fotofalle im benachbarten Bartholomä, die laut Ministerium nur einen Tag später, am Dienstagabend, entstanden ist.

Nachweis schneller erbracht als gedacht

„Beide Bilder beurteilen die Fachleute der FVA nun als sicheren Wolfsnachweis“, heißt es vonseiten des Umweltministeriums. Damit wurde der Nachweis, dass es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, nun auch schneller erbracht als zunächst gedacht. Laut dem Wildtierbeauftragten des Landkreises Heidenheim, Andreas Kühnhöfer, wurden extra Experten aus der Lausitz hinzugezogen, die bereits 20 Jahre Erfahrung mit Wolfssichtungen haben.

Neben den Fotos gibt es noch weitere Hinweise: In der Nähe beider Fotofallen (bei Böhmenkirch) wurden Kotspuren entdeckt, die nun noch weiter untersucht werden sollen. Möglicherweise, so das Umweltministerium, können sich daraus noch weitere Erkenntnisse zu dem Tier ergeben, aber: „Mit Ergebnissen dieser genetischen Untersuchung wird erst in einigen Wochen gerechnet.“

Kommt er aus Polen oder aus Italien?

Deshalb ist es aktuell auch noch nicht möglich Aussagen darüber zu treffen, welches Geschlecht der Wolf hat oder woher das Tier stammt. Grundsätzlich aber können anhand der DNA recht genaue Aussagen über die Herkunft getroffen werden: Wölfe, die aus Richtung Polen nach Deutschland wandern, unterscheiden sich genetisch von den Tieren, die aus Italien, aus den Vogesen und aus der Schweiz nach Süddeutschland kommen. „Generell ist bei Wölfen auf der Schwäbischen Alb beides möglich“, so Kühnhöfer.

Wo sich der bei Steinheim gesichtete Wolf derzeit aufhält, lässt sich laut Ministerium nicht feststellen.

Weder der Landkreis Heidenheim noch der Ostalbkreis liegen innerhalb der Förderregion Wolfsprävention, die hauptsächlich den Nordschwarzwald betrifft. Dort sind seit etwa eineinhalb Jahren regelmäßig Wölfe nachgewiesen worden. Zudem gab es auch Nutztierrisse.

Nutztierhalter können sich Zäune ausleihen

Das Umweltministerium weist darauf hin, dass Nutztierhalter wie Schäfer oder Landwirte auch kurzfristig bei der FVA Zaunsets ausleihen können, sollten sie das für notwendig halten. „Das wird bei uns im Landkreis Heidenheim die wenigsten Nutztierhalter betreffen“, sagt Kühnhöfer. Vor allem, was die Schäferei anbelangt, handle es sich bei den meisten Betrieben um Profis, die bereits über die notwendigen Schutzeinrichtungen verfügen. „Sie sind jetzt eben verstärkt dazu angehalten, diese Einrichtungen zu überprüfen und zu nutzen.“

Grundsätzlich greifen laut dem Wildtierbeauftragten Kühnhöfer erhöhte Förder- und Schutzmaßnahmen erst dann, wenn ein Wolf sich nachweislich seit mindestens einem halben Jahr im selben Gebiet aufhält.