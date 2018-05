Hermaringen Verärgerung über den „wilden Müll“

Hermaringen / Brigitte Malisi

Der Gemeinderat überlegt, die Öffnungszeiten zu reduzieren und vielleicht Kameras zu installieren.

Rund um die Uhr können die Hermaringer Bürger ihre Grüngut-Abfälle auf dem Reisigplatz hinter der Kläranlage anliefern. Sie müssen sich dazu eine entsprechende Berechtigung im Rathaus holen und dafür jährlich 20 Euro bezahlen. Doch das scheinen nicht alle zu wissen – oder wohl eher: Sie wollen es nicht wissen. In den vergangenen Jahren häuften sich die Beanstandungen. Fast scheine es eine Art Geheimtipp geworden zu sein, dass man in Hermaringen kostenlos Grüngut los wird, berichtete Rainer Grupp vom Fachbereich Technische Dienste in der Sitzung des Gemeinderats.

Noch teurer kommt es die Gemeinde, dass manche Zeitgenossen den Platz zur Entsorgung von Müll unterschiedlichster Art nutzen. Etwa 500 bis 1000 Euro jährlich gebe die Gemeinde dafür aus, um diesen Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, so Grupp.

Die Verwaltung schlug deshalb vor, den Platz künftig mit drei Kameras zu überwachen, die sowohl die Kennzeichen der Fahrzeuge erfassen, als auch den gesamten Platz und was angeliefert wird. Kostenpunkt rund 9000 Euro. Kämmerin Karin Wilhelmstätter verwies außerdem darauf, dass der Gemeinderat dringend eine Benutzungsordnung beschließen müsse, da man sonst keine Handhabe gegen Verstöße habe.

„Sozialkontrolle“ als Lösung?

Hans-Dieter Diebold (WdA) erschien diese Lösung zu teuer. Er regte an, die Öffnungszeiten einzuschränken, sodass sich mehr Leute auf dem Reisigplatz begegnen und dadurch eine Art „Sozialkontrolle“ stattfinde. Auch Martin Gansloser (UBV) hielt das für einen sinnvollen ersten Schritt. Dafür müsse man allerdings das Tor reparieren. Er merkte an, dass so ein Ablageplatz in Zukunft womöglich gar nicht mehr erlaubt sein könnte.

Tatsächlich sei Hermaringen die einzige Gemeinde im Kreis, die einen solchen Reisigplatz betreibt, bestätigte Bürgermeister Jürgen Mailänder. In den anderen Gemeinden regle das Kreisabfallwirtschaftsamt die Grüngut-Annahme.

In der Diskussion wurde mehrheitlich die Ansicht vertreten, zunächst die Öffnungszeiten einzuschränken und eine Benutzungsordnung zu erstellen. Lediglich Hans Ott (CDU-FWG) plädierte dafür, sofort Kameras zu installieren, damit das Thema endlich abgehakt sei.

Karl Braun (UBV) verwies auf weitere mögliche Lösungen. In öffentlicher Sitzung wollte er dazu nicht konkreter werden und beantragte stattdessen eine Vertagung der Abstimmung, die eine knappe Mehrheit fand.