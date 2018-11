Dischingen Varta: „Energizer will uns nicht mehr haben“

Dischingen / Klaus Dammann

Beim Dischinger Batteriehersteller grassiert erneut Verunsicherung: Der Verkauf an das US-Unternehmen wird von der EU-Kommission wohl nicht genehmigt. Ein Weiterverkauf wird zum Thema.

Gerade mal einen Monat ist es her, dass im Dischinger Werk von Varta Consumer Batteries die Einweihung einer neuen Produktionshalle und eine 20-Millionen-Euro-Investition groß gefeiert wurde. Auf den seit Januar bekannten Verkauf des zum Konzern Spectrum Brands gehörenden Betriebs samt der gesamten Batteriesparte an das amerikanische Unternehmen Energizer blickte man da noch völlig gelassen. Lediglich die Genehmigung der EU-Kommission für die Übernahme stand noch aus.

Doch aktuell ist die Situation bei Varta eine andere. Die Geschäftsleitung habe die Mitarbeiter in Dischingen und Ellwangen informiert, dass die Kommission den Deal so wohl nicht zulassen wird, sagte der Dischinger Betriebsratsvorsitzende Ewald Löffler. Als Hintergrund ist die Befürchtung anzusehen, dass es zu einer marktbeherrschenden Stellung für Energizer kommen könnte. Einer Pressemitteilung des US-Unternehmens zufolge wird der EU-Kommission deshalb als Lösung ein Weiterverkauf von Varta samt Produktion und Vertrieb vorgeschlagen. Verkäufer Spectrum Brands hat in einer eigenen Mitteilung bestätigt, dass – falls dies nötig werden sollte – einer möglichen Reduzierung des Kaufpreises für den Geschäftsbereich Global Battery and Lighting, zu dem Varta gehört, um bis zu 200 Millionen Dollar zugestimmt wurde.

„Nachbesserung“ vorgelegt

Diese „Nachbesserung“ der ursprünglichen Übernahmevereinbarung sei inzwischen der EU zur Prüfung vorgelegt worden, schildert der Verkäufer. „Spectrum Brands geht weiterhin davon aus, dass diese Transaktion zu Beginn des Kalenderjahrs 2019 zum Abschluss gebracht wird. Dies ist allerdings davon abhängig, ob und wann die Europäische Kommission die vorgeschlagene Nachbesserung freigibt.“

Löffler berichtet, dass die nächsten zwei Wochen zeigen würden, was die Kommission sagt. „Davon sind wir praktisch abhängig.“ Im Fall der Zustimmung bestehe dann eine sechsmonatige Frist für Energizer, um einen neuen Käufer für Varta zu finden.

„Energizer will uns nicht mehr haben und Spectrum Brands will uns verkaufen“, fasst der Betriebsratsvorsitzende zusammen. „Die Stimmung ist natürlich geknickt.“ Man habe ja nun schon zehn Monate gewartet, dass alles geregelt ist. „Jetzt fängt alles von vorne an.“

Viele Fragen seien ungeklärt, so Löffler. Wird es einen Käufer für Varta geben? Wer wird es sein? „Keiner weiß, was genau geschieht. Diese Form von Verkauf haben wir noch nicht mitgemacht – obwohl wir schon zweimal verkauft wurden.“ Allerdings müsse Energizer wahrscheinlich eine Bedingung erfüllen, die auch von der EU überwacht werde: Varta müsse eine Entwicklungsabteilung bekommen, um als selbstständiges Unternehmen bestehen zu können. Bislang erfolgen Forschung und Entwicklung vorrangig in Amerika beim US-Batteriehersteller Rayovac, der ebenfalls zu Spectrum Brands gehört und damit Teil des Deals ist.

Die Sicht der IG Metall

Eingeschaltet in die Situation bei Varta sind auch die IG Metall Aalen und Heidenheim. Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft in Aalen, sieht die Situation durchaus kritisch. Man müsse ein paar Fragen beantwortet kriegen. „Dass Varta keine Entwicklungsabteilung hat, ist für einen Käufer schon ein Knackpunkt.“ Bisher seien eben nur Produktion, Vertrieb und etwas Logistik vorhanden. „Wo soll man in sechs Monaten die Ingenieure für eine Forschungsabteilung herkriegen?“, fragt er auch im Hinblick auf die in der Region ansässigen Unternehmen wie zum Beispiel Voith und Zeiss. „Wo soll in sechs Monaten ein Käufer als Business Angel herkommen?“ Hamm befürchtet, dass sich Energizer über Rayovac alles herausholt, was gebraucht wird.

Produktion am Limit

Auch wenn die Lage für die 1035 Mitarbeiter in Dischingen und Ellwangen nicht erfreulich ist – den Kopf hängen lässt Betriebsratsvorsitzender Löffler nicht: „Die Hoffnung ist größer als der Frust. Wir sind gut aufgestellt und produzieren am Limit.“ Die Nachfrage nach Varta-Batterien sei sehr groß und wachsend. Insofern gehe alles weiter wie bisher. „Wir sehen es nicht unbedingt negativ, sondern eher als neue Chance.“

Varta in Dischingen

525 Beschäftigte zählte das einzige Batteriewerk Deutschlands Ende Oktober. Bei der Einweihung der neuen Produktionshalle war gar die Rede von einer Aufstockung der Mitarbeiterzahl. 20 Millionen Euro hatte Spectrum Brands jüngst in den Varta-Standort Dischingen investiert. Die Jahresproduktion kann so von 1,34 Milliarden Batterien im Jahr 2016 auf 1,61 Milliarden im Jahr 2019 gesteigert werden. Der europaweite Jahresumsatz von Varta wird mit etwa 300 Millionen Euro angegeben.