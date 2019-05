Der von der Europäischen Kommission geforderte Weiterverkauf der Sparte Consumer Batteries durch das US-Unternehmen Energizer ist erfolgt. Neuer Eigentümer des Dischinger Herstellers wird die Varta AG.

Die Frage, wer den Bereich Consumer Batteries vom amerikanischen Varta-Übernehmer Energizer kauft, ist beantwortet: Beide Batteriehersteller-Unternehmen teilten am Mittwoch mit, dass die Varta AG mit Sitz in Ellwangen neuer Eigentümer des Geschäftszweigs in den Regionen Europa, Naher Osten und Afrika wird. Einen Kaufvertrag habe die AG unterzeichnet, wurde seitens Varta Consumer Batteries kommuniziert. Hauptproduktionsstandort dieser Varta-Sparte ist Dischingen.

„Mit dieser Transaktion nutzen wir die einmalige Chance zusammenzuführen, was zusammengehört“, so Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der Varta AG. „Mit dem Kauf können wir wieder unseren Premium-Markennamen, der für Technologie- und Innovationsführerschaft steht, umfangreich nutzen.“ Die Akquisition der Varta Consumer Batteries vereine die weltweiten Varta-Markenrechte unter dem Dach der Varta AG, heißt es in der Pressemitteilung.

Dem jetzigen Verkauf voraus ging eine mehrere Monate dauernde Suche nach einer Lösung für den deutschen Batteriehersteller. Varta war Anfang der 2000er-Jahre an das Unternehmen Spectrum Brands veräußert worden, das wiederum seine Batterie- und Lichtsparte, zu der neben Varta auch der US-Batterieproduzent Rayovac gehörte, Anfang 2019 an Energizer verkaufte. Da die Europäische Kommission aber eine entstehende marktbeherrschende Situation befürchtete, wollte sie diesem Deal nur zustimmen, wenn Varta Consumer Batteries für die genannten Regionen binnen eines halben Jahrs an einen Dritten weiterveräußert wird. Dieser Bedingung hatte Energizer dann zugestimmt und sich um einen neuen Eigentümer für Varta bemüht.

Nettopreis: 100 Millionen Euro

Seitens Varta wird für die Übernahme der Consumer Batteries durch die AG ein Netto-Veräußerungspreis von 100 Millionen Euro genannt, der aber erst mit Abschluss des Unternehmenskaufs endgültig feststehen werde. Der Verkauf werde „vollständig über Finanzierungszusagen der Konsortialbanken abgesichert“. Es sei „keine Eigenkapitalmaßnahme notwendig“ und für die Aktionäre entstehe „keine Verwässerung ihrer Anteile“. Über Lizenzverträge werde Energizer die Varta-Markenrechte für den amerikanischen und asiatischen Markt weiter nutzen.

Energizer Holdings nennt seinerseits in einer Mitteilung einen Verkaufspreis für das europabasierte Geschäft von Varta Consumer Batteries in Höhe von 401 Millionen Dollar. 200 Millionen Dollar davon sollen von Spectrum Brands kommen, 180 Millionen Euro einschließlich aller Nebensummen von der Varta AG.

Mit dem neuen Eigentümer gewinne Varta Consumer Batteries „einen strategischen Investor, der ein langfristiges Interesse an der Stärkung der Marke Varta auf globaler Ebene hat“, so die Mitteilung des Batterieherstellers mit Sitz Ellwangen. „Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, zwei Unternehmen wieder zu vereinen, die eine gemeinsame Historie haben und einen gemeinsamen Qualitätsanspruch teilen“, wird Peter Werner, Managing Director von Varta Consumer Batteries, zitiert. „Mit der Übernahme durch die Varta AG wird Varta Consumer Batteries einen weiteren Schub erhalten, den äußerst erfolgreichen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortzusetzen.“

Steffen Munz, Finanzvorstand der Varta AG: „Wir schaffen einen weltweit führenden Hersteller von Batterien mit einem kombinierten Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis von mehr als 100 Millionen Euro. Der erwartete Kaufpreis liegt deutlich unter dem Wert, der im Rahmen von Transaktionen vergleichbarer Unternehmen gezahlt wird.“

Umsatz 2018: 300 Millionen Euro

Der Pressemitteilung zufolge lag der Umsatz von Varta Consumer Batteries im Geschäftsjahr 2018 bei rund 300 Millionen Euro. Vorstandsvorsitzender Schein: „Das attraktive Cashflow-Profil der Varta Consumer Batteries wird einen maßgeblichen Beitrag zum Ausbau unserer stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion leisten und wird zum weiteren Wachstum des Varta Consumer-Bereichs genutzt werden können.“

Als ein Problem für einen Verkauf von Varta Consumer Batteries wurde während der vergangenen Monate gesehen, dass der Betrieb in Deutschland nicht über eine eigene Forschung verfügt. Dazu äußerte man sich seitens der Varta AG dahingehend, dass bei den bereits zur AG gehörenden Bereichen eine Forschung vorhanden sei, die genutzt werden könne. Außerdem solle in die Forschung investiert werden. Abschließend schreibt Varta Consumer Batteries in seiner Pressemitteilung, dass der Verkauf von Energizer an die Varta AG ebenfalls noch der Zustimmung der Europäischen Kommission und einer kartellrechtlichen Freigabe bedarf. Dies werde für das zweite Halbjahr 2019 erwartet.

