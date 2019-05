Ein Gutachten soll den organisatorischen Aufwand der Wehr prüfen, sodass bei Bedarf in Herbrechtingen künftig hauptamtliche Feuerwehrleute eingestellt werden können.

Zu den Aufgaben einer freiwilligen Feuerwehr gehört nicht nur das Löschen von Bränden und der Einsatz bei Unfällen: Mittlerweile fallen immer mehr organisatorische Verwaltungsaufgaben an. Dazu gehört zum Beispiel die vorschriftsmäßige Prüfung von Geräten und Ausstattungsgegenständen sowie die Personaldatenverwaltung. Bisher wurden diese Aufgaben von den Freiwilligen der Herbrechtinger Wehr in ehrenamtlicher Leistung erbracht. Doch mittlerweile summieren sich diese Aufgaben und sind von den Feuerwehrleuten kaum mehr zu leisten: Darum soll jetzt ein Organisationsgutachten, das der Gemeinderat in Auftrag gegeben hat, überprüfen, was im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit von den Feuerwehrleuten geleistet werden kann. Dabei soll auch festgestellt werden, ob die Herbrechtinger Feuerwehr Bedarf hat an zusätzlichen hauptamtlichen Kräften, wie es sie bereits in den Feuerwehren der Stadt Heidenheim und Giengen sowie in Niederstotzingen und Gerstetten gibt.

Die Organisationsuntersuchung soll dabei insbesondere die Tätigkeit des Kommandanten sowie der Gerätewarte in Augenschein nehmen und deren Arbeitsaufwand erheben. Auch Struktur und Abläufe der Herbrechtinger Feuerwehr soll das Gutachten überprüfen, um daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können, die dann dem Gemeinderat vorgestellt werden.

Das Gutachten inklusive Empfehlung kostet insgesamt rund 16 000 Euro. Um eine zukunftssichere Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr in Zukunft zu gewährleisten, stimmte der Gemeinderat der überplanmäßigen Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel einstimmig zu.