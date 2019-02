Kreis Heidenheim Umweltfreundliche Energie aus der Pfefferquelle

Kreis Heidenheim / Gerhard Stock

Königsbronn könnte lokales Potenzial nutzen, um ein großes Wohnquartier künftig klimafreundlich mit Nahwärme zu versorgen.

Nächster Schritt auf einem steinigen, aber vielversprechenden Weg: Der Gemeinderat nahm den Schlussbericht zu dem von einem Expertenteam und dem Arbeitskreis Bürger-Energie über zwei Jahre ausgearbeiteten Quartierkonzept zustimmend zur Kenntnis. Die einzige, aber energische Gegenstimme kam von Dr. Dietrich Kölsch (CDU), der sich „nicht vorstellen kann, dass man uns dazu zwingen kann, künftig Energiepreise zu zahlen, die jenseits von Gut und Böse sind“.

Von Zwang könne keine Rede sein, hielt Arbeitskreissprecher und Ratsmitglied Werner Glatzle (Grüne) sogleich dagegen. Vielmehr gehe es prinzipiell darum, im Sinne des Klimaschutzes wegzukommen von Althergebrachtem und etwas Neues anzustoßen. Der sorgfältig erarbeitete Schlussbericht zeige lediglich auf, was wie in die Realität umgesetzt werden könne. Für Hermann-Josef Boch (CDU) ist dieser Schlussbericht über das Wohnquartier sogar „eine wahre Fundgrube an Ideen“, die man nutzen sollte.

Konzept mit Modellcharakter

Projektleiter Martin Lohrmann hatte dem Gremium die komplexe Materie nochmals vorgestellt und konnte stolz auch berichten, dass dieses Quartierkonzept mittlerweile Modellcharakter erreicht und bereits Aufmerksamkeit auf Bundesministeriumsebene erregt habe.

Das nicht von ungefähr, denn damit gebe man schließlich eine praktikable Antwort auf die wichtige Frage, wie man künftig direkt vor Ort und sozusagen aus eigener Kraft ohne Öl, Erdgas oder Holzfeuerungen auskommen und so dem Klima weitere schädliche Treibhausgase ersparen könne.

Wo soll die Wärme herkommen?

Von diversen Experten intensiv untersucht wurde hierzu exemplarisch das Wohnquartier „nördlich der Gießerei“. Auf dieser 38 Hektar großen Fläche stehen 296 Gebäude und es leben insgesamt 1180 Bewohner. 155 Fragebögen konnten ausgewertet werden. Eine Erkenntnis von sehr vielen ist die, dass man es hier mit über 250 Immobilieneigentümern zu tun hat und es nicht einfach werden wird, diese für den Anschluss an die letztlich angepeilte Nahwärmeversorgung zu begeistern.

Und wo überhaupt soll vor Ort die Wärme herkommen? Mittels „technisch relativ einfachem Versorgungssystem“ aus den lokal vorhandenen Fließgewässern.

Konkret: große Wärmepumpen sollen einem Teilstrom der Pfefferquelle durch geringe Abkühlung um wenige Grad Celsius die benötigte Energie entziehen. Damit könnten den Sachverständigen zufolge satte 90 Prozent des für 2030 erwarteten Wärmebedarfs in dem Wohnquartier gewonnen werden.

Zur Abdeckung von Bedarfsspitzen an sehr kalten Tagen brauche es allerdings noch einen mit Erdgas betriebenen Kessel. Der Bedarf an Strom und dessen Preis bestimmten zu einem großen Teil die Kosten dieser umweltfreundlich gewonnenen Wärme. Und je mehr Strom aus erneuerbarer Erzeugung stamme, „desto weniger Treibhausgase fallen an“.

Gute Wärmedämmung hält den Wärmebedarf niedrig

Parallel dazu sollen die Gebäudeeigentümer dafür sorgen, dass ihre Heizungen mit den vergleichsweise niedrigen Heizwassertemperaturen von 50 bis höchsten 65 Grad funktionieren. Auch der Wärmebedarf soll so niedrig wie möglich sein, wobei gute Wärmedämmmung helfen könne.

Konzeptionell, so Projektleiter Martin Lohrmann, sei damit der Durchbruch erreicht. Die Schüttung der Quelle reiche für die Vollversorgung, das vorhandene Potenzial sei „sehr langfristig nutzbar“. Nicht verhehlen könne man jedoch, dass die so gewonnene Wärme doppelt so teuer werde wie die heutige, doch Klimaschutz gebe es nun mal nicht zum Nulltarif.

Regelmäßig ein Stammtisch

Mit einem monatlichen Stammtisch im Quartier wolle man die hier lebenden Menschen nun für Nahwärme aus kalter Quelle interessieren. Ein kleines Ziel könne zum Beispiel die Zuerkennung eines Labels „Fit für Nahwärme“ für energetisch vorbildlich gestaltete Häuser sein.

Durchaus ehrgeizig ist auch das große Ziel aller bisherigen Bemühungen: die Gründung einer Energiegenossenschaft für eine umweltfreundliche Nahwärmeversorgung zum Selbstkostenpreis. Und das über den Bereich „nördlich der Gießerei“ hinaus für alle Bereiche der Gemeinde, „wo Einzelhauslösungen zu kurz greifen“. Das nunmehr ausgereifte Quartierkonzept könne jedenfalls in allen Bereichen der Tallage Königsbronns zum Tragen kommen. Ohne die Biologie der Gewässer zu beeinträchtigen, sei es hier an mehreren Stellen möglich, Niedertemperaturwärme aus Pfeffer, Brenz, dem Itzelberger See oder aus mit Kies gefüllten Grundwassersenken zu ziehen.

Mit diesem Quartierkonzept, so bilanzierte AK-Sprecher Werner Glatzle, stehe der Gemeinde Königsabronn, ihren Bürgern, Vereinen und Gewerbebetrieben nun eine praktische Handlungsanleitung für die Energiewende auf dem Gebäudesektor zur Verfügung. Auch wenn diese angesichts der heutigen Strompreise und Energiemarktbedingungen „noch nicht kostenneutral“ gestaltet werden könne.