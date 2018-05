Kreis Heidenheim Uli Steeger bleibt an der Spitze des Feuerwehrverbands

Kreis Heidenheim / HZ

Uli Steeger wurde für weitere fünf Jahre gewählt. Zudem ist erstmals eine Frau Teil des Vorstands.

Heldenfingen. Bei der Versammlung des Kreisfeuerwehrbands Heidenheim in der Kliffhalle standen unter anderem Wahlen an. Erstmals seit der Gründung des Verbands wurde eine Frau in die Vorstandschaft gewählt.

Als konstant und beruhigend beschrieb Uli Steeger, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, bei dessen Versammlung in der Kliffhalle den Personalstand bei den Feuerwehren in den letzten Jahren. Auch die stetig steigenden Mitgliederzahlen bei den Jugendfeuerwehren seien aktuell ein allgemeiner Trend in Baden-Württemberg. Diese noch relativ entspannte Situation in allen Bereichen sei mitunter auf die rechtzeitig eingeleiteten Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung zurückzuführen.

Ereignisreiches Jahr

Sehr aktiv war der Kreisfeuerwehrverband auch im vergangenen Jahr. Neben etlichen Veranstaltungen, Versammlungen und der Teilnahme an der Ausbildungsmesse im Heidenheimer Congress-Centrum war der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Tag des Ehrenamts ein Höhepunkt. Ein solcher war auch der Besuch des Landesfeuerwehrpräsidenten Baden-Württemberg Dr. Frank Knödler, der vom Verband über das Thema „Was bewegt die Basis“ ausführlich informiert wurde.

Weiter habe sich der Verband mit einem Präventionskonzept für die Verleihung des Siegels zum Kinder- und Jugendschutz beim Landkreis beworben, so Steeger.

Beim Tagesordnungspunkt Wahlen bestätigte die Versammlung Uli Steeger für weitere fünf Jahre an der Verbandsspitze. Auch zwei neue stellvertretende Verbandsvorsitzende standen nach nunmehr zehn Jahren zur Wahl. Auf Peter Becher (Dettingen) und Eberhard Kieser (Steinheim) folgen nun Hans-Frieder Eberhardt (Burgberg) und Thomas Joos (Werkfeuerwehr BSH/Nattheim).

Erstmals seit der Gründung des Kreisfeuerwehrverbands wurde eine Frau in die Vorstandschaft gewählt. Marianne Hartmann (Nattheim) ist neue Schriftführerin.

Marianne Hartmann gewählt

Bei der Ergänzungswahl zum Verbandsauschuss wurde Marc Zimmermann einstimmig als Vertreter der Feuerwehr Gerstetten gewählt. Mit stehenden Ovationen zollte die Versammlung ihren Respekt gegenüber zwei Feuerwehrleuten, die durch außergewöhnliche Leistungen im Bereich des Feuerwehrwesens durch Steeger geehrt wurden. Eberhard Kieser erhielt die Ehrenmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg. Das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold des deutschen Feuerwehrverbands erhielt Peter Becher. Zudem wurden beide zu Ehrenvorsitzenden ernannt.