Hermaringen Brenzbrücke: Eine überraschende Wende

Hermaringen / Brigitte Malisi

Nach der zu erwartenden Kostenexplosion will der Hermaringer Gemeinderat prüfen, ob nicht doch eine kleinere Variante in Frage kommt. Noch vor Jahresende soll es eine Sondersitzung geben.

Richtig spannend wurde es am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates, als der Neubau der Brenzbrücke zur Diskussion stand. Nachdem die Ausschreibung Preise ergeben hatte, die rund eine halbe Million Euro über den erwarteten Baukosten liegen, war das Thema eigentlich schon fast abgehakt. Die Verwaltung wollte dem Gremium empfehlen, die Ausschreibung zurückzunehmen und 2020 einen neuen Anlauf zu wagen – in der Hoffnung, dann bessere Preise erzielen zu können.

Ein mutiger Gedanke

So kam es fast einem Paukenschlag gleich, als Martin Gansloser (UBV) nach einigem hin und her, wie denn eine solche Kostenexplosion zustanden kommen könne, vorschlug, die Brücke trotzdem jetzt zu bauen. Die Rechnung von Gansloser war einfach: Durch die Kostensteigerung würde der Eigenanteil der Gemeinde 180 000 Euro höher liegen als geplant. Wenn man jetzt aber den Zuschuss von 140000 Euro aus dem Ausgleichstock zurückgegeben müsse, sei ungewiss, ob man ihn ein weiteres Mal bekomme. Zudem sei unsicher, ob die Baukosten in Zukunft wirklich günstiger, oder noch teurer würden.

„Respekt“, konterte Hans Ott (CDU-FWG), das sei ein sehr mutiger Gedanke. Angesichts des Kindergarten-Neubaus im nächsten Jahr, der noch nicht durchfinanziert sei, komme das für ihn nicht in Frage. Sollten die Preise tatsächlich teurer werden, müsse man dann eben doch eine schmalere Brücke bauen.

Damit lieferte Ott das Stichwort für eine weitere Diskussion. Über die Breite der Brücke hatten die Räte in der Vergangenheit immer wieder ausführlich debattiert und sich schließlich für eine großzügige Lösung entschieden, weil die breitere Brücke (laut den Kostenprognosen) nur etwa 100000 Euro mehr kosten sollte.

Wie viel Geld könnte man tatsächlich einsparen, wenn man nun doch die kleine Lösung nehmen würde, wollten die Räte von Planer Ulrich Mäck vom Büro Gansloser wissen. Der verwies darauf, dass teilweise wieder Grundleistungen zu bezahlen wären und umfangreiche Pläne und Statik-Berechnungen erstellt werden müssten. Könnte das dennoch eine Option sein, oder sollte man die jetzt geplante Variante trotz hoher Kosten weiterverfolgen? Es war zu spüren, dass die Gemeinderäte mit sich rangen. Spannend wie ein Krimi sei das, fand denn auch ein Zuhörer. Das Projekt aufs Jahr 2020 zu schieben, schien zu diesem Zeitpunkt eher keine Option mehr zu sein. Zumal Hans-Dieter Diebold (WDA) und Karl Braun (UBV) das Thema Sicherheit angesprochen hatten. „Wie lange ist der Betrieb gewährleistet?“ fragte Diebold. Die Brücke werde auch die nächsten fünf Jahre aushalten, beruhigte Mäck und versicherte: „Wir haben die Brücke im Auge.“ Braun blieb skeptisch. Was, wenn eben doch auch Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen die Brücke öfter mal befahren? Er hatte auch noch die Aussage des Experten im Ohr, dass die Brücke mit einem Knall zusammenklappen könne. Diese Aussage hätte nur dann zugetroffen, wenn es keine Beschränkung der Tonnage gegeben hätte, so Mäck.

Diebold beantragte schließlich eine Unterbrechung der Sitzung. „Ich weiß im Moment nicht, was tun“, erklärte er und dürfte damit den Gedanken vieler Räten ausgesprochen haben. 15 Minuten später verkündete Bürgermeister Mailänder die Entscheidung der Fraktionen: Das Büro Gansloser errechnet die Kosten für die Umplanung einer schmaleren Brücken. Am 27. Dezember legt das Gremium dann eine Sondersitzung ein, um eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Wechselvolle Geschichte

Der Neubau der Brenzbrücke beschäftigt den Hermaringer Gemeinderat seit Jahren. Bei den Kosten gab es schon so einige Verwirrungen. Im Juni 2016 hatten sich die Räte für die sechs Meter breite Variante entschieden, waren aber von Baukosten von rund 750 000 Euro ausgegangen. Dabei waren aber offenbar Baunebenkosten und Honorare vergessen worden.

Im Januar letzten Jahres lagen die Baukosten, die für die Beantragung des Zuschusses eingereicht werden mussten, laut Berechnung des Ingenieurbüros Gansloser schon bei 1,1 Millionen Euro. Im Oktober diesen Jahres ging man von 1,346 Millionen Euro aus. Die Ausschreibungen ergaben nun noch einmal eine gewaltige Kostensteigerung. Der günstigste Anbieter lag 1,646 Millionen Euro. Aus dem Landessanierungsprogramm erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 60 Prozent. Derzeit besteht zudem die Zusage für 140 000 Euro aus dem Ausgleichstock. Dieser müsste aber zurückgegeben werden, wenn dieses Jahr keine Vergabe erfolgt.