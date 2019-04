Ein Kommentar von Carolin Wöhrle zum Verkauf der SHW HPCT in Königsbronn.

Ein derartiges Auf und Ab dürften die wenigsten Unternehmen innerhalb einer derart kurzen Zeit mitgemacht haben.

Dass sich bei den Königsbronner Hüttenwerken nun wieder ein Gefühl der Hoffnung eingestellt hat, liegt an dem schier unglaublichen Einsatz der Belegschaft. Es ist nicht das erste Mal, dass dieser Umstand herausgestellt wird – und es wird wohl auch nicht das letzte Mal sein: Denn nach wie vor gibt es in Königsbronn viel zu tun. 80 Prozent, so sagt der Betriebsratsvorsitzende Fred Behr, sind bereits geschafft. 80 Prozent des Weges, die SHW zu retten. Der volle Einsatz aller Beteiligten konzentriert sich nun auf die letzten 20 Prozent: Nachdem gemeinsam mit der Gewerkschaft ein Investor gefunden wurde, muss auch noch die Beteiligung der Belegschaft am Unternehmen in trockene Tücher gebracht werden. Auch bedarf es noch des Einverständnisses in die Fortführung der bestehenden Leasing- und Mietverträge für die Maschinen.

Im Gespräch mit Fred Behr ist herauszuhören, wieviel Kraft dieser Kampf auch den Betriebsrat kostet. Man darf dabei allerdings nicht vergessen: Für Außenstehende war dieser vor ein paar Wochen eigentlich schon verloren – nach der dritten Insolvenz und dem Beschluss, das Werk stillzulegen.

Die Aussicht, dass Anfang Mai bei den Hüttenwerken wieder Walzen gegossen werden könnten, dürfte nicht nur diejenigen Mitarbeiter glücklich machen, die dann wieder an Bord wären, sondern auch alle Königsbronner. Die SHW ist schließlich nicht nur eine Institution, sondern für viele eine Herzensangelegenheit.

Einen zweiten Walzen-Guss unter neuer Flagge, so sagt Fred Behr, würde man gerne gemeinsam mit der Öffentlichkeit feiern. Der erste Guss hingegen würde allein der Belegschaft gehören. Genauso wie wohl der größte Anteil an der Rettung der SHW in letzter Sekunde.