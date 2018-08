Heidenheim Noch über 170 freie Ausbildungsplätze

Heidenheim / HZ

Das neue Ausbildungsjahr beginnt am 1. September. Einige Plätze sind noch frei.

Für das neue Ausbildungsjahr, das am 1. September beginnt, gibt es auf der IHK-Lehrstellenbörse noch freie Plätze in verschiedenen Ausbildungsberufen. Über 170 freie Ausbildungsplätze in der Region bietet die Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg.

So werden für das im Herbst beginnende neue Ausbildungsjahr noch Auszubildende in fast allen Branchen gesucht. Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de ist das gesamte Angebot abrufbar. Interessenten an einer betrieblichen Ausbildung können sich auch an die Ausbildungsberater der IHK wenden. Der Kontakt ist unter www.ostwuerttemberg.ihk.de zu finden.

Viele Unternehmen sind noch auf der Suche nach Auszubildenden

Bis zum 30. Juni wurden 1283 Lehrverträge bei der IHK Ostwürttemberg eingetragen. Im Vergleich zum Juni des letzten Jahres ist die Zahl mit 3,9 Prozent leicht gestiegen. „Mit der aktuellen Entwicklung können wir zufrieden sein. Viele Unternehmen sind jedoch noch auf der Suche nach Auszubildenden und haben daher ihre Anstrengungen nochmals verstärkt“, sagt André Louis, Leiter des Geschäftsbereichs Ausbildung bei der IHK Ostwürttemberg.

„Wir arbeiten daran, die noch freien Ausbildungsplätze zu besetzen und suchen deshalb Jugendliche, die sich für eine duale Berufsausbildung entscheiden.“

Infos rund um die duale Berufsausbildung: André Louis, Tel. 07321.324-185, louis@ostwuerttemberg.ihk.de