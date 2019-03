Bei ihrer Hauptversammung haben die Turner die Weichen für die Zukunft gestellt. Der bisherige Abteilungsleiter wurde mit mit großem Dank verabschiedet.

Die Hauptversammlung der Turnabteilung des SV Bolheim war eine Weichenstellung, Künftig leitet ein Vorstandsteam die Abteilung. Nach 20 Jahren an der Spitze wurde Michael Merkle verabschiedet.

An sportliche Erfolge erinnert

Zur Hauptversammlung war vom Vorstand des Hauptvereins Christine Nusser gekommen. Merkle ging eingangs auf die vielen Veranstaltungen im vergangenen Jahr wie auf die sportlichen Erfolge der Abteilung ein. Besonders hob er den deutschen Meistertitel von Stephan Blickle im leichtathletischen 5-Kampf hervor.

Die Fachwarte der einzelnen Bereiche berichteten über ihre Arbeiten im vergangenen Jahr. Kassierer Steffen Schröm sprach von einer sehr stabilen Finanzlage. Durch Veranstaltungen, eine Altpapiersammlung, sowie aus Sponsorenbeiträgen erwirtschaftete man so viel Geld, dass auch wieder einige Sportgeräte angeschafft werden konnten.

Ehrungen für besondere Verdienste

Für besondere Verdienste innerhalb der Turnabteilung ehrte Abteilungsleiter Michael Merkle folgende Personen: Astrid Weidenbacher, Melanie Waller, Carmen Bausch, Leon Bausch und Franz Glagla.

Der stellvertretende Abteilungsleiter Franz Glagla bedankte sich anschließend in seiner Laudatio bei Michael Merkle für die letzten 20 Jahre als Abteilungsleiter der Turnabteilung, in der er viel bewegt habe. Zum Abschied überreichte er ihm einen Geschenkkorb, sowie einen Gutschein zu einem gemeinsamen Koch-Event.

Dreier-Team an der Spitze

Zukünftig wird ein Dreier-Team die Turnabteilung leiten: Patrick Rio (Vorstand Repräsentation), Steffen Schröm (Vorstand Sportliches) und Armin Bausch (Vorstand Organisation). Außerdem wird der stellvertretende Abteilungsleiter Franz Glagla das neue Vorstands-Team noch für ein Jahr unterstützen.

Ergebnis der Wahlen

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Schriftführerin Petra Joos (1 Jahr), Kinder- und Jugendturnwarte Ines Allgayer, Steffen Schröm (2 Jahre), Küchen-Team 2 Carmen Tegtmeyer, Andrea Etti, Marion Rio (2 Jahre), Kassiererin Hauptkasse Iris Gaschler (2 Jahre), Kassierer Jugendkasse Joachim Weidenbacher (1 Jahr), Kassenprüfer Melanie Ciupke, Werner Honold (1 Jahr), Pressewarte Steffen Schröm, Michael Merkle (1 Jahr), sowie Andreas Graf, Thomas Braunger (2 Jahre), Turnfestwart Patrick Rio (2 Jahre), Internetbeauftragte Florian Blickle (2 Jahre), Chronikwart Michael Merkle (2 Jahre)

Somit ist die Turnabteilung in der glücklichen Lage alle Posten besetzt zu haben.

Pläne für das laufende Jahr

Geplant für dieses Jahr ist ein Wanderwochenende in Nesselwang, die Teilnahme beim Bayrischen Landesturnfest in Schweinfurt, eine 24-Stunden-Wanderung, eine Turnschau in der neuen Bibrishalle in Herbrechtingen, sowie die dritte Auflage des Bolheimer Senioren-Hallen-3-Kampfes.