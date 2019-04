Den früheren Vorstandsmitgliedern der Tennisabteilung des SV Bolheim wurde mit großem Applaus gedankt.

2018 war für die Tennisabteilung des SV Bolheim ein turbulentes Jahr, nachdem im Frühjahr niemand ein Vorstandsamt übernehmen wollte und erst Ende Oktober bei einer außerordentlichen Hauptversammlung mit Wolfgang Drechsler und Thomas Fitzke ein neues Führungs-Duo nominiert werden konnte.

Rückblick auf das Sportjahr

Ruhiger ging es nun bei der Hauptversammlung zu. Wolfgang Drechsler ließ eingangs das Sportjahr Revue passieren, in dem die Damen 40 einen 2. Platz in der Verbandsstaffel erspielt haben und die Herren 60 in der Bezirksliga den dritten Platz schafften. Holpriger sei die Saison der Herren verlaufen, die ersatzgeschwächt den Abstieg nicht hätten vermeiden können. Bei den Junioren sei es im ersten Jahr recht gut gelaufen. Bei weiteren Trainingseinheiten mit Sven Pinkernelle, so Drechler, werde sich der Erfolg sicher einstellen.

Plus in Kasse

Alex Otterstätter berichtete von einem Plus in der Kasse. Die Kassenprüfer Thilo Eckermann und Daniel Krempel bestätigten Alex Otterstätter und Gabi Konold eine einwandfreie Kassenführung.

Geehrt wurden als Sportler die Damen 40 in der Verbandsstaffel und für den 1. Platz beim Flutlichtturnier in Sontheim Iris Schickert und Andrea Schmid.

Ferner wurden den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Alexandra Otterstätter, Fritz Hägele und Michael Salten mit lang anhaltendem Applaus gedankt.

Beitrag wird erhöht

Nach 15 Jahren ohne Beitragserhöhung zahlen künftig die Erwachsenen 10 Euro und die Jugendlichen 5 Euro mehr im Jahr. Angeregt wurde ein Spieleabend für alle Mitglieder, an dem die Mannschaftsspieler, Hobby- und Freizeitspieler gemeinsam miteinander Tennis spielen. Einige Spieler haben sich spontan bereit erklärt, bei der Organisation mit mitzuhelfen.