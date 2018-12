Niederstotzingen TSV feierte ganz im Zeichen von Disney

Niederstotzingen / pm

Beliebte Filmklassiker bildeten den Rahmen und die Stadt vergab ihre Leistungsmedaillen.

Mit Aladdin und seinem fliegenden Teppich über die Stadt Agrabah schweben, mit Darth Vader auf der dunklen Seite der Macht kämpfen und mit Captain Jack Sparrow durch die Weltmeere schippern: Der Sportgala-Abend 2018 des TSV Niederstotzingen stand ganz unter dem Motto Disney und ließ die Besucher in die magische Welt der Filmklassiker eintauchen.

Nach einführenden Worten der Vorsitzenden des TSV Niederstotzingen, Marlene Theuerkorn und Karl-Heinz Hirsch, eröffneten die Crazy Teens das Abendprogramm mit einem Tanz zum Film „Fluch der Karibik“, gefolgt von der Gruppe „Gymtastics“, die an diesem Abend Auftritte zu den Filmen „Aladdin und die Wunderlampe“ und „Star Wars“ präsentierte. Und auch die Sportgemeinschaft Niederstotzingen war mit der Cheerleadergruppe „Joy of Life“ vertreten.

Bürgermeister Marcus Bremer lobte die gute Zusammenarbeit zwischen dem TSV und der Stadt während des gesamten Jahrs. Der Verein habe zum einen den sehr erfolgreichen Fasching mit den Isartaler Hexen und zum anderen den „Stotzenhock“ mit der Partnerstadt Bages organisiert, ebenso die erste große öffentliche TV-Übertragung auf dem Marktplatz.

Bremer überreichte auch die Leistungsmedaillen der Stadt für sportliche Erfolge. Eine Medaille in Gold erhielt Simone Bader, die in diesem Jahr den dritten Platz bei den Deutschen Einzelmeisterschaften im Kegeln in der Disziplin „Sprint“ belegte. Die Senioren-A-Mannschaft der Abteilung Kegeln wurde für den siebten Platz bei den Deutschen Meisterschaften ausgezeichnet.

Obendrein verlieh der Verein selbst insgesamt 34 Ehrennadeln an seine Jubilare. Geehrt wurden Ottmar Spägele und Georg Wiest für 70 Jahre, Udo Brenner, Josef Koch und Erich Weih für 60 Jahre Vereinstreue. Für 50 Jahre beim TSV wurden Beate Bunz, Hildegard Hager, Dieter Löffler, Dieter Rötzer und Jürgen Schenk mit einer Urkunde und einer Ehrennadel belohnt. Steffen Bosch, Martina Bötticher, Claus-Uwe Brenner, Silke Maier, Klaus-Dieter Däumling, Ilse Gessler, Vera Lindenmayer, Bernd Mauterer, Gerda und Horst Mohrholz, Ralf Pfaudler, Josef Theisz und Sonja Wührl wurden für 40 Jahre geehrt. Theresia Abele, Ulrike Feil, Wilma Gall, Kerstin Prager, Sigrun Kammerer, Petra, Siegfried und Andreas Mannes, Markus Schmieder, Hildegart Schulte und Christine Weinbach können auf 25 Jahre beim TSV zurückblicken.

Die Kindersportgala am Tag darauf lockte wie jedes Jahr viele Kinder mit ihren Familien in die Stadthalle. Die Akteure im Alter von einem bis 26 Jahren zeigten ebenfalls Darbietungen zum Thema Disney und präsentierten Tänze zu Filmen wie „Pinocchio“, „Tarzan“ oder „Mary Poppins“. pm