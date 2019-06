Die Iranerin Sahra F. berichtete beim Gottesdienst auf dem Ugenhof von der Situation der Christen in ihrem Land.

Am Himmelfahrtstag gab es Besuch aus dem Iran auf dem Ugenhof. Bei Sonnenschein feierten an Christi Himmelfahrt die evangelischen Kirchengemeinden Bolheim, Herbrechtingen, Mergelstetten, Dettingen und Bissingen/Hausen hier Gottesdienst. Zu diesem, der seit 2012 auf dem Biohof Bihlmaier immer mehr Besucher anzieht, war die Iranerin Sahra F. (Name aus Sicherheitsgründen geändert) eingeladen. Sie ist stellvertretende Direktorin der theologischen Ausbildungsstätte Pars mit Sitz in London, die unter schwierigsten Bedingungen christliche Gemeindeleiter im Iran ausbildet.

Bei den rund 400 Gottesdienstbesuchern wurde es ganz still, als Sahra F. in ihrer Predigt über den ersten Märtyrer Stephanus erzählte, dass erst vor Kurzem drei iranische Christen wegen ihres Glaubens zum Tode verurteilt worden seien. Der moderne Mensch beschäftige sich vor allem mit sich selbst, sagte sie, und verliere dadurch die Fähigkeit, sich für eine größere Sache ganz und gar einzusetzen, auch wenn es das Leben koste. Von den Christen im Iran könne man das lernen.

Gottesdienste sind verboten

In ihrem anschließenden Vortrag sagte sie, dass, obwohl die iranische Regierung seit 2012 christliche Gottesdienste verboten habe, der Iran derzeit das schnellste Gemeindewachstum weltweit habe. Deshalb bräuchten die Gemeinden, die sich im Geheimen in Privathäusern träfen, vor allem gut ausgebildete Gemeindeleiter. Da auch theologische Ausbildungsstätten im Land verboten seien, nimmt die theologische Ausbildungsstätte Pars den Unterricht auf Video auf, damit die Studenten im Iran die Inhalte am Computer lernen können.

6000 Euro für Pars

Die fünf hiesigen Kirchengemeinden hatten im vergangen Jahr die Arbeit von Pars über das in Mergelstetten ansässige Missionswerk Overseas Council Europe mit fast 6000 Euro unterstützt.

Nach dem Gottesdienst gab es noch ein vielfältiges Programm auf dem Bihlmaier-Hof. Eine besondere Attraktion für die Kinder war das „Kuhroulette“, bei dem man auf bestimmte Felder „setzen“ konnte. Die Felder, auf welche die ersten fünf Kuhfladen fielen, hatten gewonnen. Pfarrer Andreas Kammer resümierte: „Dieser Gottesdienst im Grünen wird immer beliebter. Inzwischen kommen zu diesem Gottesdienst auf dem Ugenhof fast doppelt so viele Besucher, wie wenn jede der beteiligten Gemeinden einen eigenen Gottesdienst feiern würde.“