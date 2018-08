Kreis Heidenheim Trotz Hitze heiter und beschwingt

Kreis Heidenheim / HZ

Um die 50 Tänzer hatten ihre Freude an einer Magic Summernight.

Magische Momente versprechen die Magic Moments seit nunmehr zehn Jahren. Am 30. November 2008 hatten sich die ersten Square-Dancer in Herbrechtingen organisiert. Gefeiert wird das Jubiläum am 17. November in der Oskar-Mozer-Halle. Um Spaß im Quadrat zu haben, muss man aber nicht in ein Gebäude. Zum dritten Mal hatte Präsident Ernst Mayer einen Clubabend in den Stadtgarten verlegt und dazu befreundete Clubs eingeladen. So trafen sich am Freitagabend etwa 50 Tänzerinnen und Tänzer aus der ganzen Region, um trotz brütender brütender Hitze miteinander zu tanzen und viel Spaß in der „Magic-Summernight“ zu haben.

Stimmlich sehr gut angeleitet, mit abwechslungsreichen Übungsaufgaben und schönen Singingcalls, wurden die Tänzer durch die Caller Mark Rechmann und Marcus Runft. Viele Vorbeikommende verweilten spontan, schauten und hörten sehr interessiert zu.

Während der Afterparty im Biergarten wurde der magische Abend noch erweitert durch einen heftigen Stromausfall. Das tat aber der Stimmung keinen Abbruch. Der Wunsch nach einer Wiederholung nächstes Jahr war groß.