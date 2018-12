Herbrechtingen Trommelfeuer im Herbrechtinger Kloster

Herbrechtingen / Hans-Peter Leitenberger

Das Percussion-Duo Jessica und Vanessa Porter bewies im Karlssaal des Klosters Herbrechtingen klangliche Vielfalt, Experimentierfreude und ganz viel Rhythmusgefühl.

Musik für Ostalb und Donau“ ist der Name der Konzertreihe, organisiert von dem rührigen Projektmanager Georg Michael Grau, der gerne außerhalb des Musikfestivals auf Schloss Brenz die Aktivitäten seines Fördervereins zeigen möchte. Am Montagabend ist es ihm trefflich gelungen. Im Karlssaal des Herbrechtinger Klosters fanden sich etwa 40 Gäste ein, als das Percussion-Duo Jessica und Vanessa Porter Hände und Schlegel sprechen ließ.

Ob orchestrale Fülle oder kammermusikalische Finesse, man war verblüfft, was die Mädels aus mächtigen Marimbaphonen oder schlichten Bongos herausholten. Bei Schlagzeug denkt man zunächst an Jazz-Größen wie Gene Krupa, Art Blakey oder Buddy Rich; aber als Melodieinstrument? Jessica und Vanessa zeigten auf beeindruckende Weise, was man mit Fell, Metall und Holz alles anstellen konnte. Ihr erstes Stück war von der japanischen Marimba-Virtuosin Keiko Abe, mit der sie schon die Ehre hatten zu spielen. „Master of Seashore II“ hatte auf den zwei herrlichen Instrumenten einen durchaus melodischen Charakter.

Einmal Bach auf Marimba

Die dynamischen Feinheiten im Spiel verblüfften auch bei Steve Reichs „Music for Pieces of Wood“. Die Minimal Music hatte einen betörenden Reiz und die acht Schlegel kamen wirklich als „Octabones“ bei Ady Morags zierlichen Figuren. Anmutige Bewegungen und samtene Bassklänge brachten exotisch wirkende Sequenzen hervor. Die Schwestern arbeiteten ebenso diszipliniert wie nonchalant. Ihr sicheres Rhythmusgefühl verblüffte immer wieder, wohl ein angelsächsisches Erbe ihres englischen Opas. Johann Sebastian Bach auf Marimba? Kein Problem. Es war ein Vergnügen, die Fantasie und Fuge a-moll BWV 944 mit duftigen Streicheleinheiten zu hören. Die harmonische Abwechslung, der Kontrast von Skalen- und Dreiklangsthematik und die polyphonen Strukturen kamen mit Eleganz und dynamischen Finessen. Die Sechzehntelbewegungen des „Originals“ eigneten sich trefflich für artistische Schlegelhandhabung. Der mitreißend gespielte Ohrwurm „Libertango“ von Astor Piazzolla mit Cajon und Marimba geriet zu einem furiosen, von fließendem Rhythmus geprägten Dauerfeuer, das einfach mitriss.

Während bisher die Marimba die Szene beherrschte, ging es bei einem Setup aus Bongos, Gongs, Becken und Trommeln weiter mit „Trio per Uno“ mit maschinenhaften Sequenzen bei Presto-Attacken. Das rasante Stück des deutsch-serbischen Perkussionisten Nebojsa Jovan Zivkovic erforderte enorme Konzentration, aber die Künstlerinnen spielten einander fantastisch zu. Fernöstlich geprägt erklang „Udacrep Akubrad“ des israelischen Komponisten Avner Dormann, subtil auf Bongos gespielt. Sanft mit der Hand angeschlagene Figuren ergaben einen verblüffenden melodischen Fluss.

Mitreißend und feurig kamen die bestechend präzise geführten Figuren bei Robert Marinos „Eight on 3 and Nine on 2“ mit stetigen und unterbrochenen Beats, die die Vielseitigkeit des Ensembles deutlich werden ließ. Jessica und Vanessa Porter bewiesen auf hochprofessionelle Art, dass Schlagzeug und Perkussion mehr sind als reine Rhythmusinstrumente. Die relativ überschaubare Besucherzahl war wohl dem Umstand geschuldet, dass die Aufführung an einem wenig attraktiven Montagabend stattfand. Georg Michael Grau wird dies bei seinen nächsten spannenden Musikabenden sicher berücksichtigen.