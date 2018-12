Herbrechtingen Tritt eine Frau in Dr. Bernd Sipples Fußstapfen?

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Beate Häring wirft als zweite Kandidatin ihren Hut in den Ring. Die 52-jährige Bolheimerin möchte im März die erste Bürgermeisterin Herbrechtingens werden.

„Herbrechtingen ist meine Heimat und hier werde ich auch mal begraben“, sagt Beate Häring voller Inbrunst. Damit möchte die 52-jährige Bolheimerin die Bürger ihres Heimatortes davon überzeugen, dass sie die Richtige ist. Denn Häring würde gerne Herbrechtingens erste Bürgermeisterin werden. Ihre Bewerbung hat sie gleich gestern, am ersten Tag der offiziellen Ausschreibung im Staatsanzeiger, im Rathaus abgegeben.

Häring ist Quereinsteigerin. „Ja, es ist ein Nachteil, dass ich nicht aus der Verwaltung komme“, gibt sie ehrlich zu, „Das muss man realistisch sehen. Aber ich bin authentisch, zuverlässig und habe Herzblut.“ Wenn sie die Möglichkeit bekäme, so sagt sie, würde sie die Gelegenheit beim Schopfe packen. „Das traue ich mir auch zu. Ich habe einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge.“

Zu dem Entschluss, sich um das Amt zu bewerben, das derzeit noch Dr.Bernd Sipple bekleidet, kam sie nach einer Diskussion unter Freunden. „Wir haben darüber geredet, wer wohl sein Nachfolger wird.“ Als einige Gesprächsteilnehmer ihrer Unzufriedenheit Luft machten, dachte sich Häring: „Man kann doch nicht nur schimpfen, ohne probiert zu haben, etwas zu verändern.“ So war die Idee geboren.

Breites Berufsspektrum

Die gebürtige Giengenerin ist sich durchaus bewusst, dass eine Kandidatur als alleinstehende, parteilose Frau nicht einfach wird. Doch einfach habe sie es im Leben noch nie gehabt. „Trotzdem mache ich immer das Beste draus.“ Weil sie eines von fünf Kindern ist und das Geld in der Familie früher relativ knapp war, sei es ihr verwehrt geblieben, zu studieren. „Aber ich war schon immer sehr wissbegierig.“ So absolvierte sie nach ihrem Hauptschulabschluss eine Friseurlehre, arbeitete danach mehrere Jahre in der Weberei der Firma Schlatterer, bis sie Ende der 80er Jahre ihr Staatsexamen als Masseurin und medizinische Bademeisterin erwarb. Parallel dazu erfolgte ihre Ausbildung zur medizinischen Fußpflegerin.

„Dann war ich als Therapeutin in einem privaten Kurhaus in Oberstdorf, aber nach zwei Jahren habe ich Heimweh nach Herbrechtingen bekommen.“ Dort sattelte sie noch die Kosmetikerin drauf. „Insgesamt war ich mehr als 25 Jahre als physikalische Therapeutin in den verschiedensten Einrichtungen tätig.“ Hinzu kamen auch noch zwei längere Auslandsaufenthalte in Kanada und Ägypten. Heute arbeitet Beate Häring in einer Druckerei.

„Ich wollte immer meinen Horizont erweitern. Manche mögen das als sprunghaft bezeichnen, aber ohne all diese Stationen in meinem Leben hätte ich mein heutiges Wissen nicht und wäre nicht der Mensch, der ich heute bin.“ Hobbymäßig geht die 52-Jährige gerne wandern und macht sich für den Tierschutz stark, beispielsweise durch Massage-Aktionen für den guten Zweck. „Außerdem schreibe und fotografiere ich sehr gern.“ Großen Gefallen fand sie schon immer am Jazztanz und der Gymnastik. Eine Weile war sie auch als Übungs- und Jugendleiterin in Niederstotzingen tätig, was sie allerdings im Zuge ihrer Weiterbildungen aufgeben musste.

Beate Härings Vorhaben

Im Hier und Jetzt hat die 52-Jährige jedenfalls sehr klare Vorstellungen davon, was sie in Herbrechtingen verändern möchte. Da wäre zum einen die Stadtgestaltung: „Es ist nicht wirklich einladend, es fehlt an Cafés und Bistros, aber auch an grünen Oasen und Schattenplätzen.“ Außerdem möchte sie sich mehr der Alltagsprobleme der Bürger annehmen, die Jugend mehr einbinden, das Ehrenamt mehr honorieren, mehr für sozial Benachteiligte tun. Auch in Sachen Tourismus sieht sie in Herbrechtingen noch noch Entwicklungsmöglichkeiten: „Vielleicht ein paar mehr Ferienwohnungen und dadurch auch neue Arbeitsplätze. Wir müssen das Angebot erweitern.“

Häring möchte alte Traditionen wie das Truckerfest wieder aufleben lassen und neue, wie zum Beispiel ein Eisbaden in der Brenz, einbringen. Außerdem fehle es an öffentlichen Toiletten, ebenso an flachen Bürgersteigen sowie Radwegen. Bewegen würde sie gerne auch bei der Gesundheitspolitik: „Viele Ärzte gehen bald in Rente. Das wird ein massives Problem. Wir sollten nicht warten, bis es da ist, sondern es jetzt in die Hand nehmen.“

Sollte sie die Wahl gewinnen, wäre ihre erste Amtshandlung, „erstmal mit allen zusammensitzen und sich austauschen“. Das obligatorische Aufgabenheft sei ohnehin abzuarbeiten, aber, so Häring, „mir ist es wichtig, dass die Leute wieder jemanden bekommen, der keinen verbogenen Charakter hat und weiß, was er tut“. Sie ergänzt: „Und ich mache Dinge entweder richtig oder gar nicht. Ich bin zwar keine große Rednerin, dafür aber eine Macherin, die motiviert ist und gerne Verantwortung trägt.“ Sie kämpfe mit Mut und Leidenschaft für ihre Stadt. „Und die machen die Menschen aus Anhausen, Bissingen, Bolheim, Eselsburg und Hausen gleichermaßen aus.“