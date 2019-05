Thomas Michael Riley spielt Texas Music im Kulturgewächshaus Birkenried.

Der Texaner Thomas Michael Riley gastiert am Freitag, den 10. Mai, ab 20 Uhr im Kulturgewächshaus Birkenried und spielt Texas-Music. Er wurde als „Hill Country Entertainer“ in Texas ausgezeichnet und hat über 500 Lieder geschrieben und über 10 Alben veröffentlicht. Begleitet wird Thomas Michael Riley vom Gitarristen Kenny Grimes, dem Bassisten Donnie Price sowie Louie Broussard an Perkussion und Drums. Reservierungen unter Tel.08221.34671 oder tickets@birkenried.de