Das Wasserbecken an der seit 2004 betriebenen Schule treibt den Wasserverbrauch des Landkreises in die Höhe. Jetzt wird nach einer technischen Lösung gesucht.

Der Landkreis Heidenheim hat im Jahr 2018 exakt 705 114 Euro für Strom, Gas, Wärme und Wasser ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Verringerung der Energiekosten um 6,2 Prozent. Natürlich ist das erfreulich: Die Ausgaben für die energetische Versorgung des Landratsamts und weiterer landkreiseigener Gebäude (etwa Schulen und Hallen) sinken damit seit fünf Jahren in Folge.

Anstieg um 16,4 Prozent

Trotzdem gibt es – wie so meist – auch bei dieser guten Nachricht ein Aber zu vermelden. Die Ausgaben nämlich könnten noch niedriger sein, wie nun Peter Sinzel, Leiter des Fachbereichs Gebäudemanagement, im Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt des Kreistags erläuterte. Übeltäter ist die Herbrechtinger Pistoriusschule unter Trägerschaft des Landkreises: Dort wurden vergangenes Jahr 1758 Kubikmeter Wasser mehr verbraucht als im Vorjahr. Das entspricht Mehrkosten in Höhe von 8317 Euro (bzw. nach Abzug anderer Einsparungen von rund 4000 Euro) und bedeutet für den Landkreis einen Anstieg des gesamten Wasserverbrauchs um rund 16,4 Prozent.

Woher aber kommt dieser derart hohe Wasserverbrauch an der seit 2004 betriebenen sonderpädagogischen Schule? Wie Fachbereichsleiter Sinzel erläuterte, trägt das dortige Therapiebad Schuld an der Misere. „Die Auslastung hat eine enorme Entwicklung genommen.“ Und zwar einerseits durch den Anstieg der Schülerzahl von anfangs 120 auf mittlerweile 190. Andererseits seien die Nutzungszeiten dadurch angestiegen, dass die Anlage inzwischen auch von Schulfremden genutzt werde. Sinzel: „Die Anlage läuft quasi Tag und Nacht“, täglich von 7 bis 19/20 Uhr.

„Das bereitet uns Sorgen“

Das wiederum bedinge ein Plus bei den Filterspülungen, um die hygienischen Vorschriften einhalten zu können. Derzeit, so Sinzel, werde die wasserintensive Prozedur zweimal pro Woche durchgeführt – jedes Mal landen dann 16 Kubikmeter Wasser im Kanal. Hinzu kommen noch thermische Desinfektionen, sprich das Abtöten potenzieller Gefahrenquellen durch heißes Wasser.

„Das bereitet uns Sorgen“, ließ Sinzel wissen. „Die Schule ist technisch am Limit.“ Ein Austausch der technischen Ausstattung ist in der nächsten Zeit dennoch nicht angedacht. So weit sei man noch nicht, ließ Sinzel wissen. Man suche allerdings durchaus nach einer Lösung. Eventuell könne eine Wärmerückgewinnungsanlage helfen.