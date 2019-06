Ensemblemitglieder des Theaters Ulm führen eigene Darbietungen auf.

In der Veranstaltungsreihe »Chapeau!« zeigen Ensemblemitglieder des Theaters Ulm eigene künstlerische Formate – von der Performance über die szenische Lesung, das Hörspiel bis zum Liederabend. Am Sonntag, 30. Juni, präsentieren Franziska Maria Pößl, Nicola Schubert und Tini Prüfert um 22 Uhr in der „Podium Bar“ eine halbszenische Utopie für drei Frauenstimmen: „Bis ein neuer Tag erwacht (ATM-los). Der Eintritt ist frei.