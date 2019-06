Das Theater Königsbronn hatte Premiere auf dem Rathausplatz beim Brenzursprung mit seinem Stück „Nonnenpoker“.

Am Wochenende gab es gleich zwei Theaterpremieren unter freiem Himmel im Landkreis. Neben dem Kinderstück des Naturtheaters brachte das Theater Königsbronn das Stück „Nonnenpoker“ am Rathaus neben dem Brenzursprung zur Aufführung. Auf dem Schlossberg wurden explizit die jungen Theaterbesucher angesprochen, die Königsbronner Schauspieltruppe bediente sich hingegen eines sehr erwachsenen Humors. Nonnen mit Strumpfhosen auf dem Kopf, Flüchen auf den Lippen und Pokerkarten in der Hand, schossen ungeniert unter die Gürtellinie, trafen das Publikum aber direkt auf dem Lachmuskel.

„Es darf geklatscht und gelacht werden“, sagte Armin Dömel, Leiter des Theaters und Regisseur der Inszenierung zusammen mit seiner Frau Gaby, vor der Königsbronner Premiere, und daran hielten sich die Besucher. Die Menge der rund 110 Theatergänger goutierte den anrüchigen Auftritt der Nonnen mit viel Gelächter. Das vermeintliche Techtelmechtel im Klosterkeller, das sich letztendlich als Strip-Pokerrunde herausstellte, passte genauso zum Stück wie die fünf Darstellerinnen der Nonnen und der Klostermutter zu ihren Rollen als Schwestern. Sie stellten die Frauen Gottes als wahre Powerfrauen dar. Trotz „hochschwäbischem“ Dialekt waren ihre Sprüche, Weisheiten und Streitereien immer deutlich und gut verständlich im Publikum.

„Eier und Jungfraua soll mr ned so lang aufheba“, sagte zum Beispiel Ordensschwester Eva Maria, gespielt von Stefanie Wieland-Ranz, und verriet damit als Klosterköchin nicht nur den Humor des Stücks, sondern auch den Hauptspielort, die Klosterküche. Dort gab sie sich zusammen mit ihren Schwestern Lucy (Christiane von Ohlen), Elisabeth (Stephanie Kübler), Agathe (Ulrike Ribarek) und der Mutter Oberin Lucretia (Ute Bürzele) dem Glücksspiel und der Völlerei, aber auch tiefgründigeren Diskussionen hin.

Messe als Facebook-Veranstaltung

So gab es hinter den Klostermauern zwischendurch einen Generationenkonflikt. Muss die Kirche mehr mit der Zeit gehen, um die Bänke während des Gottesdienstes wieder zu füllen? „Da gibt es doch dieses ‚Facebook‘“, schlägt Lucy mit ihrem blumen- und einhornbestickten Kleid vor, Messen online zu bewerben. Ihre Oberin stellt sich aber gegen jede Neuerung.

Richtig Fahrt nahm die Geschichte gegen Ende der ersten Hälfte auf. Die Nonnen hatten ohne das Wissen ihrer Klostermutter zwei Männer aufgenommen, die sich als ‚Kirchen-TÜV‘ ausgaben. Schnell entpuppen sie sich aber als Mafiosi im Auftrag des „Big Boss“. Für die zusätzliche Dramatik der Kulisse sorgte der fortschreitende Abend ganz von selbst. Während die Sonne langsam unterging, entfalteten die Scheinwerfer gegenüber dem Rathausplatz ihre Wirkung, und die Schauspieler warfen klar umrissene Schatten auf das Bühnenbild. Außerdem türmten sich im Süden immer größere Wolken auf.

Nonnen und Mafiosi blieben aber trocken. Salvatore und Antonio konnten ihre Suche nach dem vermeintlichen Klosterschatz ungestört vom Wetter fortführen, während die Nonnen ihren Plan entwickelten, den Bargeldkoffer der beiden den Italienern beim Poker abzunehmen. Die Gangster, gespielt von Joshua Dömel und Helmut Bischoff, mischten den schwäbischen Dialekt des Stücks noch mit einem italienischen Akzent: „Mir seien presto, presto wieder von die Acker“, versprachen sie den Schwestern beispielsweise gleich nach ihrem Auftritt. Während Dömel als Salvatore den Gescheiteren der beiden spielte, übernahm Bischoff urkomisch mit gespielter Naivität und dümmlichem Lächeln die Rolle des „Stupido“, des Schwachkopfs.

Zwei Mafiosi an der kurzen Leine

Das auch Gangster die Angst kennen, wurde mit dem Auftritt von „Big Boss“ Valencia, dargestellt von Sarah-Lisa Pleli, deutlich. Vor dem Premierenpublikum musste sie sich ihre Sicherheit erst erspielen, trat dann aber immer kraftvoller als starke Frau auf, die ihre Mafiosi an der kurzen Leine halten kann.

Antonio und Salvatore wurden schließlich von der geballten Kraft der Nonnen ausgeknockt. Dömel wankte als Salvatore fast wie im Cartoon mit tänzelnden Schritten über die Bühne, bevor er getroffen von einer gusseisernen Pfanne zu Boden ging. Um den Bogen zu schließen, endet das Stück schließlich mit einem finalen Showdown am Pokertisch der Klosterschwestern.