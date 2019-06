Am Ernst-Abbe-Gymnasium wird der kleine Prinz aufgeführt.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, heißt es in „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Dieser wohl bekannteste Gedanke des französischen Schriftstellers ist die Kernidee der Geschichte. Doch der zu Weltruhm gelangte Ausspruch eines Fuchses, den sich der kleine Prinz auf seiner Reise durch unsere Gedankenwelt vertraut gemacht hat, ist nur einer von vielen skurrilen bis philosophischen Kommentaren. Die Reise des kleinen Prinzen, der einen neuen Blick auf die Dinge des alltäglichen Lebens der „großen Leute“ ermöglicht, führt ihn zu einer Vielzahl bunter Planeten und ihren Bewohnern. Im Dialog, durch Fragen und Hinterfragen versucht der Prinz zu verstehen, was diese Bewohner bewegt, welche Ziele sie im Leben verfolgen und mit was sie ihre Lebenszeit verbringen. Die Inszenierungen der Theater-AG des Ernst-Abbe-Gymnasiums finden traditionell am Ende des Schuljahres statt. Die jungen Schauspieler präsentieren ihre eigenen Kulissen und Kostüme, Tänze und Gedanken. Die Aufführungen finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 9., 10. und 11. Juli, jeweils um 19 Uhr im Forum der Schule statt. Karten sind im Sekretariat der Schule erhältlich.