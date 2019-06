Das Theater Aalen bietet dieses Wochenende drei Stücke.

Der Theaterspaziergang „Verführung ist die wahre Gewalt“ wird am Freitag, 28. Juni, und am Samstag, 29. Juni, jeweils ab 18 Uhr die letzten Male auf Schloss Fachsenfeld gespielt. Karten gibt es unter Tel. 07361.522600. Das Kindertheaterstück „Kikerikiste“ von Paul Maar feiert Umbesetzungspremiere am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr auf Schloss Wasseralfingen. Sowohl Festival- als auch Theaterfeeling gibt es am Samstag, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, jeweils um 19 Uhr im „Wi.Z“ bei der letzten Aufführung von „Die Räuber“. Weitere Informationen unter www.theateraalen.de