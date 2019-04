Die Hoffnung steigt, neue Mitglieder durch sportliche Trainingsangebote vor Ort zu gewinnen.

Nach dreijähriger Wanderzeit durch die Hallen der umgebenden Ortschaften sind die Abteilungen des TSV nun wieder in der Lage, ein passendes Vorort-Training und Heimspiele für Hand- und Volleyball anzubieten: in der neuen Lindenhalle. Daran wurde bei der Hauptversammlung erinnert.

Auf die Vorstandschaft und den Ausschuss kamen 2018 durch die Datenschutzverordnung und erweiterte Jugendschutzvorschriften viele zusätzliche Sitzungen und zeitlicher Aufwand hinzu, bis ein für den Verein passendes Konzept ausgearbeitet war. Die Handballabteilung mit 200 Mitgliedern suchte dringend neue Jugendtrainer, die im Oktober bei einer außerordentlichen Hauptversammlung gefunden wurden. Die Tennisabteilung hat wegen Unstimmigkeiten in der Spielgemeinschaft mit dem TC Gerstetten den Württembergischen Tennisbund verlassen und ist nun eine reine Hobbyabteilung mit 40 Mitgliedern.

Die Turner übernahmen von der aufgelösten Skiabteilung einige Mitglieder (gesamt dadurch 340) sowie die Gruppe „Gemeinsam fit“. Durch die größere Hallenkapazität konnte das Angebot um eine Eltern-Kind-Sportgruppe und eine Männer-Sportgruppe erweitert werden.

Erfolgreiche Volleyballer

Die Volleyballabteilung (136 Mitglieder) blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück, obwohl die Herren 1 abgestiegen sind. Die Damen 1 hielten sich in der Landesliga, die zweiten Teams belegten in der A-Klasse jeweils den dritten Platz. Die männliche Jugend ist im Bezirk vorne mit dabei und in fast allen Altersklassen können Jugendmannschaften angeboten werden. Der Gesamtverein hat 819 Mitglieder und sieht sich finanziell gut aufgestellt.

Ortsvorsteherin Anette Lindenmaier dankte dem Verein für seinen Einsatz für die Kinder Dettingens. Sie sehe die Politik in der Pflicht, den Vereinen zu helfen, die vielfältigen Aufgaben in Zeiten von Ganztagsschule, zu viel sitzenden und zu dicken Kindern zu bewältigen.

Bei den Wahlen wurden Steffen Renner als stellvertretender Vorsitzender Finanzen, Claudia Ostertag als Pressewart und Schriftführerin und Rüdiger Frank, Rolf Schauz und Manfred Seeßle als Kassenprüfer bestätigt. Die Stelle des Vorsitzenden Sport ist nach wie vor vakant. Jugendleiterin Lena Kastler muss noch in der Jugendhauptversammlung bestätigt werden, stellte sich aber wieder zur Verfügung.