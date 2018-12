Herbrechtingen Tanzen in der Klosterkirche

Herbrechtingen / pm

Judy Bailey und Band präsentierten karibische Rhythmen.

Vom Weihnachtsmarkt direkt in die Klosterkirche ging es für mehr als 200 Besucher, als dort Judy Bailey mit ihrer Band auftrat. Die Frau aus Barbados spielte und sang sich mit der Musikalität ihrer karibischen Heimat, rhythmisch-packenden Liedern und einem intuitiven Draht zum Publikum in die Herzen. Begleitet wurde sie dabei von Dee Rosario an der Gitarre und Daniel Jakobi am Schlagzeug. Bassist und Percussionist Leroy Johnson, der eigens aus Manchester eingeflogen war, gelang es gar, die Menschen im vollbesetzten Kirchenschiff zum Tanzen zwischen den Bankreihen zu animieren.

Es war ein bewegender Abend, mitreißend und doch auch mit Tiefgang. Das Konzert mit Weihnachtsmedley tat Leib und Seele gut – und sicherlich auch der altehrwürdigen Herbrechtinger Klosterkirche, die in buntes Licht getaucht in ganz besonderem Glanz erstrahlte.