Giengen. Am Sonntag, 2. Juni unterhält ab 11 Uhr „Concerto Latino“ bei „Kultur an der Mauer“ am Brenzufer die mit ihrem Programm „Mediterranean Sundance“ , benannt nach Paco de Lucias berühmter Flamenco-Komposition. Auf dem Programm stehen afrikanischen Titel, Samba, Tango oder Flamenco. Ab 16 Uhr gestalten die Hobbykünstler von „Giengen-Art“ den Nachmittag gemeinsam mit den Musikfreunden Hermaringen unter der Leitung von Gerhard Dreher.