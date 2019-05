Die Steinheimer Feuerwehr lud zum Tag der offenen Tür ein.

„Einen Riesenerfolg“ nannte Kommandant Ulrich Weiler den Tag der offenen Tür, den die Feuerwehr Steinheim am vergangenen Sonntag unter Mitarbeit aller Abteilungen ausgerichtet hatte. Über 700 Besucher gaben sich ein Stelldichein und erlebten eine Feuerwehr zum Anfassen.

Der eine oder andere staunte mächtig darüber, „was die Feuerwehrleute heute alles können müssen“. Die Ausbildung sei das A und O. Das fange schon in der Jugendfeuerwehr an, wo jeder bereits mit zehn Jahren mitmachen könne. Gerade der Tag der offenen Tür zeigte die Begeisterung der Kinder an den Löschautos oder aber an dem großen Werfer, der auf einem Einachsanhänger dann mitgenommen wird, wenn Wasser oder Schaum über eine große Distanz auf ein Brandobjekt geschleudert werden muss.

Große Stichflamme

Dass sich Wasser als Löschmittel nicht immer eignet, demonstrierten Uli Steeger, Chef des Kreisfeuerwehrverbandes, und Jochen Maier: Denn Wasser auf brennendes Fett oder Öl zu schütten, zieht eine Explosion in Form einer Stichflamme mit sich.

Wie die Retter vom Roten Kreuz mit der Feuerwehr bei schweren Unfällen zusammenarbeiten, zeigte der gemeinsame Einsatz an einem alten Audi. Eine Übungspuppe, mit Theaterblut verschmiert, musste herausgeschnitten und via Spin-Board behutsam aus den Trümmern gehoben werden.

Absturzsicherung macht den Anfang

Ausgesprochen schwierig kann das Terrain sein, auf dem sich die Gruppe der Absturzsicherung bewegt. Was alles getan wird, bis ein Verletzter, der in einen Schacht gefallen ist, wieder am Tageslicht und von der Bergwacht oder dem DRK weiterbetreut werden kann, wurde vorgeführt.

Die Jugendfeuerwehr zeigte einen Löschangriff, ehe sich die Gruppe, die im Juli bei den Leistungswettkämpfen antritt, mit ihrem Goldkurs vorstellte.