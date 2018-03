Zang SV Zang plant sein Jubiläum

Zang / HZ

Sportverein Die Mitgliederzahl ist stabil geblieben. Allerdings wird das Taekwondo-Training für Erwachsene aufgegeben.

Seine 50. Hauptversammlung hatte der Sportverein Zang – somit steht in diesem Jahr ein Jubiläum an. Das 50-jährige Bestehen des SV soll am 22. September in der Zanger Sporthalle gefeiert werden. Vorstandssprecher Dieter Haslauer ging in seinem Jahresbericht kurz auf die Planung ein und nahm dann Bezug auf andere Themen im Verein. So habe er Einsicht in die polizeilichen Führungszeugnisse der Kindertrainer genommen.

Es folgten die Berichte der Abteilungen, die fast alle sehr positiv ausfielen. Die Abteilung Tischtennis ist sehr aktiv und blickte auf ein erfolgreiches Jahr 2017 mit ihren Mannschaften zurück. Auch die Leichtathletikabteilung berichtete von einer erfolgreichen Teilnahme an den Wettkämpfen. Eher ernüchternd viel der Bericht der Abteilung Taekwondo aus, die den Rücktritt beider Abteilungsleiter sowie die Aufgabe des Erwachsenen-Trainings bekanntgab. Das Kindertraining bleibt dem Verein erhalten.

Als nächster Tagesordnungspunkt folgte die Ehrung treuer Vereinsmitglieder. Für 40 Jahre wurde Ursula Streit ausgezeichnet, für 25 Jahre Doris Boch, Stefan Haslauer, Andreas Kinzler, Ernst Stumpp, Eberhard Veh und Rudolf Veh, für zehn Jahre Karin Baur, Erik und Stefanie Busch, Oliver Engling, Celine und Markus Esser, Vincent Goldberg, Lisa und Simone Häberle, Stephanie Handke-Hitzer, Harry, Irene und Pauline Schäfer.

Duschen sorgen für Kosten

Der anschließende Bericht von Kassierer Günter Schrumpf zeigte auf, dass die Rücklagen im Jahr 2017 etwa auf Vorjahresniveau lagen. Allerdings würden 2018 wahrscheinlich größere Ausgaben für das Jubiläum entstehen. Außerdem sei im Zusammenhang mit den defekten Duschen mit größeren Unkosten zu rechnen. Insgesamt sei durch Aktionen der Mitglieder und die Mitgliedsbeiträge ein respektables Jahresergebnis erzielt worden. Die Mitgliederzahl blieb stabil bei 372 (2016: 371 Mitglieder).

Dank sprach der Kassierer an Thomas Bartoschitz aus, der mehrfach bei wichtigen Arbeiten geholfen habe. Zum Schluss übermittelte Schrumpf den Dank des Naturschutzwarts der Albvereins-Ortsgruppe für die Unterstützung bei der Pflegemaßnahme in der Spielschlucht und die Bitte um Mithilfe für den neuen Termin März/April. Wiedergewählt wurden Birgit Hummel, Manfred Albrecht und die Jugendleitung Kathrin Linden und Timo Weigert, die Beisitzer Hubert Körner, Thomas Bartoschitz, Sabine Weigert sowie Kassenprüfer Jürgen Schröder.