Der SV Söhnstetten drohte kurzzeitig, ohne handlungsfähige Vereinsführung dazustehen.

Die Suche nach einem neuen Vorstand stand im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung des SV Söhnstetten. Da der Posten des Vorsitzenden Außenkommunikation bis dahin unbesetzt war und Michael Käszmann sich als Vorsitzender Sport nicht wieder zur Wahl stellte, drohte der Verein ohne handlungsfähige Vereinsführung dazustehen. Bei einer außerordentlichen Hauptversammlung wurde daher eine Findungskommission ins Leben gerufen, die geeignete Kandidaten für die zu besetzenden Stellen finden sollte.

Nach mehrwöchigem engagierten Einsatz konnte bei der Jahreshauptversammlung nun der neue Vorstand präsentiert werden: Die Vorsitzende Finanzen, Simone Eisemann, wurde einstimmig zur Vorsitzenden Sport gewählt. Ihr bisheriges Amt wird künftig von Hermann Mayer übernommen. Auch die Position des Vorsitzenden Außenkommunikation konnte mit Florian Junginger ebenfalls wieder besetzt werden.

Bei der Hauptversammlung standen auch noch weitere Ämter zur Wahl. So konnte Dagmar Wiendlocha wieder als Schriftführerin gewonnen werden. Hans-Peter Schmidt wurde als Technischer Leiter in seinem Amt bestätigt, Stefan Junginger wurde als sein Stellvertreter gewählt. Als zusätzliche Beisitzer wurden Melanie Haslanger, Fabian Hommel, Thomas Pfeifer, Thorsten Schäch und Chris Vida in ihr Amt eingeführt. Die Kassenprüfung wird künftig durch Mathias Brodbeck und Timo Heinzmann durchgeführt.

Neben den Vorträgen der Abteilungen Fußball, Breitensport und Tennis stand auch der Finanzbericht des SV Söhnstetten sowie die Entlastung des Vorstands durch Bürgermeister Holger Weise auf dem Plan. Für 20 Jahre Treue und für ihre Verdienste um den Sportverein wurden in diesem Jahr Simone Eisemann und Moritz Wiendlocha mit der Vereinsehrennadel in Bronze geehrt.