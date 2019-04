Von einer großen, starken Gruppe, ja sogar „von einem DRK-Bollwerk auf der Alb“ sprach der Präsident des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, Albert Tränkle, anlässlich der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins Gerstetten.

Zu 193 Notfällen mussten die Helfer 2018 ausrücken. Ihr Einsatzgebiet geht weit über Gerstetten hinaus: Die Ulmer Alb zählt ebenso dazu, wie Söhnstetten und Steinheim, stellte Tränkle fest und sah in Dr. Hans-Martin Banzhaf als Notarzt eine Bereicherung für die Gerstetter Mannschaft.

Der stellvertretende Vorsitzende Georg Jäger (Gussenstadt) sprach von 95 einsatzbereiten Helfern. Unter ihnen, so Jäger, seien 35 Frauen im Rettungsdienst tätig. 1280 Arbeitsstunden seien 2018 geleistet worden, vier Mal gab es Blutspendetermine.

Wohin mit der Rettungszentrale?

Die Gemeinde plant eine moderne Rettungszentrale, in dem neben der Feuerwehr und den Sanitätern auch die Polizei unterkommen könnte. Eine 14-köpfige Delegation sei unlängst unterwegs gewesen und habe Objekte in Ebersbach, Oberboihingen und Winnenden besichtigt. Der Kommission sei dabei klar geworden, dass der bisherige Standort am Seeplatz auch auf Grund der fehlgeschlagenen Grundstückverhandlungen nicht mehr infrage kommen könne. Weitere Überlegungen gelten vorläufig noch als Verschlusssache.

Dessen ungeachtet war 2018 das Jugend-Rot-Kreuz aktiv. Hans-Peter Kolb (Gussenstadt) weiß 22 Jugendliche in seiner Kartei, worunter 17 Mädchen und Jungen aktiv mitmachen. So aktiv sogar, dass sie 2018 ohne jede Wettkampferfahrung an ihrem ersten Landeswettbewerb teilnahmen. Im nächsten Jahr, so Kolb, würden die jungen Helfer wieder dabei sein.

Kurz machte es Schatzmeisterin Ursula Knorr (Gussenstadt) mit ihren Zahlen. Vorläufig muss sie nur für kleinere Umbauten in der Karlstraße gerade stehen.