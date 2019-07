Am Mittwoch kam es um 11.49 Uhr zu einem Stromausfall in Steinheim und Gerstetten.

Die Ursache war laut dem zuständigen Stromanbieter der beiden Gemeinden, Enbw Odr, eine Versorgungsunterbrechung im Mittelspannungsnetz, hervorgerufen durch einen Baggerbiss bei Erd- und Baggerarbeiten. Die Netzstationen wurden nach und nach wieder ans Netz genommen.

Um 13.53 Uhr war die Versorgung aller Betroffenen wieder vollständig hergestellt. Von der Störung waren in Steinheim rund 1150 Haushalte betroffen, in Gerstetten waren es etwa 1800. Den letzten größeren Stromausfall in diesem Gebiet gab es am 4. März diesen Jahres. Ursache war damals ein Sturm.