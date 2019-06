Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat auch in Königsbronn Messungen vorgenommen.

An 39 zusätzlichen verkehrsnahen Messpunkten wurde von Januar bis März die Stickstoffdioxid-Konzentration gemessen. In Königsbronn war das an der Aalener Straße. Der hier gemessene Mittelwert von 29 Mikrogramm je Kubikmeter Luft liege deutlich unter dem gesetzlich relevanten Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm. Daher werde die Messanlage wieder abgebaut, so die LUBW.